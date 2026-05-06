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असम में सत्ता गठन को लेकर बड़ा अपडेट, शपथ ग्रहण की तारीख पर सस्पेंस खत्म! CM सरमा ने बताया डेट के बाद बनेगी नई सरकार

असम में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है. मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने खुद संकेत दिया है कि राज्य में नई भाजपा-नीत सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद ही होगा, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी होने में समय लगेगा.

Published date india.com Updated: May 6, 2026 2:08 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
असम में नई सरकार की तारीख फाइनल!
असम में नई सरकार की तारीख फाइनल!

चुनाव नतीजों के बाद असम में सियासी हलचल तेज है. मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma ने इस्तीफा सौंपने के बाद साफ कर दिया है कि नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया 11 मई के बाद ही शुरू होगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य में नई भाजपा-नीत सरकार का गठन और शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होगा, जब संवैधानिक और संगठनात्मक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया.

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मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया

सीएम सरमा ने कहा, “चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा कर दी है और राज्यपाल को अधिसूचना सौंप दी है. इसके तुरंत बाद, मैंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और वर्तमान असम विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश की.” उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने दोनों सिफारिशें स्वीकार कर लीं और निवर्तमान मंत्रालय से तब तक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम जारी रखने को कहा, जब तक कि नया मंत्रालय कार्यभार नहीं संभाल लेता. उन्होंने कहा, “इस संक्रमण काल ​​के दौरान, जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, हम एक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करते रहेंगे.”

शपथ ग्रहण समारोह 11 मई से पहले नहीं होगा

हालांकि, सीएम सरमा ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई से पहले नहीं होगा. उन्होंने कहा, “मैंने 12 मई के बारे में चर्चाएं सुनी हैं, हालांकि मैं आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि नहीं कर सकता. मैं यह कह सकता हूं कि नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण 11 मई के बाद ही होगा.”

सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक दल की एक बैठक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी, जिन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल अपने नेता का चुनाव करेगा, जिसके बाद एनडीए की एक बैठक औपचारिक रूप से उस उम्मीदवार का समर्थन करेगी और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा.

सीएम सरमा ने आगे कहा, “इसके बाद राज्यपाल चुने हुए नेता को मंत्रालय बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे. इन संवैधानिक चरणों के पूरा होने के बाद ही नए मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे.” उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक की तारीख की घोषणा भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही करेगा.

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भाजपा नीत एनडीए असम में भारी जनादेश के साथ सत्ता में वापस लौटा है और 126-सदस्यीय विधानसभा में उसने आरामदायक बहुमत हासिल किया है. (इनपुट एजेंसी से लिया गया है)

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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