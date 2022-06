उत्तर-पूर्वी भारत में बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. यहां लगातार बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त है. मूसलाधार बारिश के चलते यहां की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में बाढ़ के पानी में पूरा गांव डूब गया है. गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं और वह सभी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं. इसी गांव का एक वीडियो न्यूज एजेंसी ने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसे देखकर साल 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद ताजा हो जाती है. हालांकि, असम में बाढ़ के हालात 2013 की केदारनाथ त्रासदी जैसे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से बाढ़ के पानी में देखते ही देखते एक मकान ढ़ह गया, उसने 2013 के कई वीडियो की याद ताजा कर दी.Also Read - असम यात्रा: इस बार घूमिये काजीरंगा नेशनल पार्क और यहां देखिये एक सींग वाला गैंडा

मूसलाधार बारिश के कारण असम के कई जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त है. गुवाहाटी के काहिलीपारा, जटिया और हटियागांव इलाके बारिश और बाढ़ के पानी से जलमग्न हैं. यहां मूसलाधार बारिश और जगह-जगह पानी भरने से लोगों को रोजमर्रा के कामों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. Also Read - इस गर्मी घूमिये असम का माजुली द्वीप, यहां की प्राकृतिक खूबसूरती जीत लेगी आपका दिल

#WATCH | Torrential rains which are leading to rising water levels in rivers have triggered floods in Assam’s South Salmara Mankachar district as flood waters submerge several villages, affecting hundreds of families pic.twitter.com/9krAAoQuN4

— ANI (@ANI) June 9, 2022