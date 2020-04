नई दिल्लीः लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न राज्यों में लोग फंसे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे है किसी तरह वे अपने घर पहुंच जाएं. इस कोरोना संकट के बीच रविवार रात को कोटा से 391 छात्र अपने गृह राज्य असम पहुंच गए. सरकार पिछले कई दिनों से फंसे छात्रों को लाने की जद्दोजहद में जुटी हुई थी. घर पहुंचने की खुशी छात्रों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती थी. Also Read - Bihar Coronavirus Updates: 38 में से 22 जिले कोरोना से प्रभावित, सबसे ज्यादा संक्रमित है मुंगेर, अब तक 277 लोग हो चुके शिकार

1850 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद ये सभी छात्र असम पहुंचे. बस अड्डे पर इन छात्रों को प्रदेश सरकार के मंत्री हेमन्त बिस्वा शर्मा ने खुद रिसीव किया. कई छात्रों के परिवार वाले भी उन्हें रिसीव करने पहुंचे. छात्रों ने सरकार द्वारा उनके लिए उठाए गए इस कदम की सराहना की और सरकार को धन्यवाद भी कहा. Also Read - Coronavirus in Punjab: पंजाब में प्रवासी श्रमिक की कोविड-19 से मौत, 13 नए मामले के साथ 322 हुई संक्रमितों की संख्या

आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल खुद इस पर लगातार नजर बनाए हुए थे और इसके लिए उन्होंने विशेष तौर पर कुछ आला अधिकारियों को छात्रों को वापस लाने के लिए कोटा भेजा था. राज्य सरकार ने छात्रों को लाने के लिए कई बसों का इंतजाम किया था. इसके साथ ही सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को बनाए रखने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए.

Assam: 391 students from the state arrive in Chirang from Kota, Rajasthan amid #CoronaLockdown. A student says, “Returning to my home state feels great. We were taken care of, the government has done a lot for us, I thank them”. pic.twitter.com/rxY1WcEC6v

— ANI (@ANI) April 26, 2020