नई दिल्ली: क्रिकेट से राजनीति के मैदान में आए पूर्वी दिल्ली से निर्वाचित बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सोमवार को हरियाणा के

गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक पर हुए हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

गंभीर ने ट्वीट किया, “गुरुग्राम में मुस्लिम युवक को उसकी धार्मिक टोपी हटाने और ‘जय श्री राम’ बोलने के लिए कहा गया. यह

निंदनीय है. गुरुग्राम प्रशासन द्वारा अनुकरणीय कार्रवाई होनी चाहिए. हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां जावेद अख्तर ‘ओ

पालन हारे, निर्गुण और न्यारे’ लिखते हैं और राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ‘दिल्ली 6’ में ‘अर्जियां’ गीत होता है.”

“In Gurugram Muslim man told to remove skullcap,chant Jai Shri Ram”.

It is deplorable. Exemplary action needed by Gurugram authorities. We are a secular nation where @Javedakhtarjadu writes “ओ पालन हारे, निर्गुण और न्यारे” & @RakeyshOmMehra gave us d song “अर्ज़ियाँ” in Delhi 6.

