बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में विधानसभा का उपचुनाव शुरू, क्या प्रशांत किशोर भेद पाएंगे बीजेपी का किला!

गुरुवार (30 जुलाई) को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. ये तीनों सीटें अलग-अलग कारणों से खाली हुई थीं.

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बांकीपुरा (बिहार), दतिया (MP) और मंजलपुर (गुजरात) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव- तस्वीर- ANI

बिहार में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर चुनाव

बांकीपुरा चुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर भी आजमा रहे किस्मत

मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक के अयोग्य घोषित होने के चलते खाली हुई दतिया सीट

गुजरात में BJP विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई मंजलपुर सीट

आज (30 जुलाई 2026) को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है. यहां बिहार के बांकीपुर सीट पर सभी का खास ध्यान है, जो राजधानी पटना के शहरी क्षेत्र की सीट है. यह सीट बीजेपी के 5 बार के विधायक नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है. नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी.

बांकीपुरा में त्रिकोणीय मुकाबला

बीजेपी ने इस सीट पर अपनी युवा विंग के नेता नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, जबकि जनसुराज पार्टी (JSP) के नेता प्रशांत किशोर मैदान में कूदे हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी यहां से रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है.

चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत उपाय किए हैं।

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम

मतदान से पहले, चुनाव अधिकारियों ने निर्धारित ईवीएम केंद्रों से मतदान कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और अन्य चुनाव संबंधी सामग्री के वितरण की निगरानी की. इसके बाद मतदान दल आवश्यक उपकरण लेकर अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो गए ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके. सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजामों के बीच तीनों ही सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है.

क्यों खाली हुई दतिया की सीट?

मध्य प्रदेश के दतिया निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने आशुतोष तिवारी को नामांकित किया है, जो अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने एक बार फिर दिग्गज नेता कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है, जो इस सीट से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं. बैंक घोटाले के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (E) के के तहत अयोग्य घोषित किया गया था. दतिया विधानसभा सीट 2 अप्रैल को खाली हो गई थी.

BJP vs कांग्रेस है यह उपचुनाव

वहीं गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई. यह गुजरात के वडोदरा में पड़ती है. इसका मतलब हुआ कि जिन 3 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 2 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि एक सीट (दतिया, MP) कांग्रेस के हिस्से में थी. तीनों ही सीटों पर सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुबह 7 बजे से यह मतदान चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा.

3 अगस्त को नतीजे

अलग-अलग राज्यों की इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान 28 जुलाई को खत्म हो गया था. राजनीतिक दलों ने इसे अपनी नाक का सवाल बनाया है और यहां जीत दर्ज करने के लिए उन्होंने रैलियों, रोड शो और व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने के खूब प्रयास किए. अब इन उपचुनावों के परिणाम सोमवार (3 अगस्त 2026) को मतों की गिनती के बाद घोषित होंगे. तब ही स्थिति साफ होगी कि आखिर उपचुनावों में किसका जोर रहा.