कोलकाता/देहरादून: पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली है. राज्य में लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा इस विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसे खड़गपुर सदर सीट का नुकसान उठाना पड़ा है. वहीं, उत्तराखंड की पिथौरागढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपना कब्जा बरकरार रखा.

West Bengal: Trinamool Congress (TMC) has won all three assembly by-election seats – Kaliaganj, Kharagpur Sadar & Karimpur. pic.twitter.com/ZUOo4ERx51

— ANI (@ANI) November 28, 2019