नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और ओडिशा की विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं. बिहार विधानसभा की 2 सीटों और ओडिशा की एक सीट के लिए भाजपा ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है.Also Read - कपिल सिब्बल ने कहा- शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज करना, लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा

बिहार की गोपालगंज विधानसभा सीट से भाजपा ने कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है. इसके साथ ही मोकामा सीट से सोनम देवी को प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं भाजपा ने ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट से सूर्यवंशी सूरज स्थितप्रजना को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया है. Also Read - गुजरात पहुंचे PM मोदी ने रैली में कहा- यहां की जनता ने जाति देखे बिना मुझे चुनाव जिताए

BJP releases names of its candidates for the upcoming by-election in Assembly constituencies in Bihar and Odisha. pic.twitter.com/Fbu1hb5VWf

— ANI (@ANI) October 9, 2022