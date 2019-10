View this post on Instagram

कल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर राजनीति में नई शुरुआत कर रही हूं ! आप सबसे भी आह्वान करती हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें।