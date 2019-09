नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 21 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों (Haryana Assembly Election 2019) के लिए सोमवार को अपने उम्मीदवारों (BJP Candidate’s First List) की सूची जारी कर दी. पिछले सप्ताह भाजपा में शामिल हुए ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त (Yogeshwar Dutt) सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं. दत्त के साथ भाजपा में शामिल होने वाले भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह (Sandeep Singh) को पिहोवा से टिकट दिया गया है, जबकि हाल ही में भाजपा में शामिल होने वाली पहलवान बबीता फोगाट (Babita Phogat) दादरी से चुनाव लड़ेंगी. बीजेपी द्वारा जारी की गई पहली सूची में 78 उम्मीदवारों के नाम हैं.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) अपनी वर्तमान सीट करनाल से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला (Subhash Barala) को टोहाना से मैदान में उतारा गया है. पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है, जबकि सात विधायकों की जगह किसी अन्य को मौका दिया गया है. भाजपा द्वारा इस बार मुस्लिम समुदाय के दो उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. भाजपा ने हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (Maharashtra Assembly Election) के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, “हम बहुत जल्द महाराष्ट्र के लिए भी सूची जारी करेंगे.”

