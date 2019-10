नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के नतीजे गुरुवार को आने हैं. नतीजों के बाद फैसला होगा कि महाराष्ट्र में ताज किसके सिर पर सजेगा. बीजेपी फिर से सत्ता में लौटेगी या नहीं, इसका फैसला भी कल ही होगा, लेकिन नतीजों से पहले ही बीजेपी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है. बीजेपी के मुंबई ऑफिस में बीजेपी नेताओं ने जीत के बाद बांटने के लिए लड्डू भी तैयार करा लिए हैं. बीजेपी नेताओं को विश्वास है कि राज्य में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी.

बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई मतगणना 24 अक्टूबर गुरुवार को होनी है. महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को मतदान हुआ था. यहां 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था. महाराष्ट्र में भाजपा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत है. 21 अक्टूबर को मतदान के बाद एग्जिट पोल में दावा किया गया कि यहां एक बार फिर बीजेपी सरकार आने की पूरी सम्भावना है. सभी सर्वे के नतीजों के अनुसार, महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी बढ़त के साथ सरकार बनने जा रही है.

महाराष्ट्र में भाजपा 164 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें उसके कमल के निशान पर चुनाव लड़ने वाले छोटे सहयोगी दलों के उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं शिवसेना ने 126 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं. दूसरी ओर, कांग्रेस ने 147 और सहयोगी राकांपा ने 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. अन्य दलों में, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने 101 उम्मीदवार, भाकपा ने 16, माकपा ने आठ उम्मीदवार उतारे हैं. बसपा ने 262 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. कुल 1400 निर्दलीय भी चुनाव मैदान में हैं. हालाँकि, विपक्ष का प्रचार अभियान फीका रहा क्योंकि कांग्रेस और राकांपा दोनों अंदरूनी खींचतान और चुनावों से पहले नेताओं के पार्टी छोड़ने से प्रभावित थीं.

