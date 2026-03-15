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बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में वोटिंग कब? आज आएगा शेड्यूल, जानिए कितने बजे चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान
चुनाव आयोग आज विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान करने जा रहा है.
Election Dates 2026: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) आज देश के पांच महत्वपूर्ण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम का बिगुल फूंकने जा रहा है. चुनाव आयोग आज शाम 4 से 5 बजे के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए चुनावी तारीखों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा.
जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त तारीखों की घोषणा करेंगे, इन सभी चुनावी राज्यों में तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसके साथ ही सरकारें किसी भी नई योजना या लोक-लुभावन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना सकेंगी.
कम चरणों में चुनाव?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार चुनाव आयोग की रणनीति 2021 के मुकाबले थोड़ी अलग है. पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में लंबा मतदान खिंचा था, जिससे प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा था. इस बार आयोग मतदान के चरणों की संख्या को कम करने पर विचार कर रहा है.
हालांकि, चरणों को कम करने का मतलब सुरक्षा में ढील देना कतई नहीं है. विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव संपन्न कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है. इसे देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में भारी बढ़ोतरी की जाएगी. आयोग का लक्ष्य है कि कम समय में अधिक सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया पूरी की जाए.
कब खत्म हो रहा विधानसभाओं का कार्यकाल?
इन पांचों राज्यों की वर्तमान विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच समाप्त हो रहा है. संवैधानिक बाध्यता को देखते हुए चुनाव आयोग अप्रैल और मई के महीने में ही पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी में है.
असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और अपीलों की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है. आयोग ने जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ अपनी अंतिम समीक्षा बैठकें भी कर ली हैं. अब देश की नजरें विज्ञान भवन से होने वाली घोषणा पर टिकी हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त का बंगाल दौरा
चुनावों की घोषणा से पहले अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग ने कोलकाता का दौरा किया था. इस उच्च स्तरीय दल में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विनीत जोशी भी शामिल थे. इस दौरे के दौरान आयोग ने राज्य के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गहन संवाद किया.
राजनीतिक दलों ने सुरक्षा व्यवस्था, बूथों की संवेदनशीलता और पारदर्शी मतदान को लेकर अपने सुझाव और चिंताएं साझा कीं. आयोग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या चुनावी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जमीनी हकीकत को परखने के बाद ही चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है.
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