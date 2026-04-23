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Assembly Election 2026 Voting LIVE: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में आज मतदान, भाजपा की नजर सत्ता हासिल करने पर

Tamil Nadu and West Bengal Election Voting 2026 Live Updates (तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 मतदान लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 152 सीटों पर होगा. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. TMC, BJP, कांग्रेस और वाम दल मैदान में हैं, जहां मुकाबला काफी दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है.

Published date india.com Updated: April 23, 2026 6:10 AM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
Assembly Election 2026 Voting LIVE: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में आज मतदान, भाजपा की नजर सत्ता हासिल करने पर

West Bengal-Tamil Nadu Assembly Election 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज यानी 23 अप्रैल को मतदान होने हैं. दोनों ही राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं. बंगाल में 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है वहीं, तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे.

पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां उत्तर बंगाल के जिलों के साथ-साथ दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में भी इस चरण में मतदान होगा. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. चुनाव आयोग और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी है. सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर हैं.

पश्चिम बंगाल में कौन आमने-सामने?

इस बार चुनावी मैदान में कई प्रमुख राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं. सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC), मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस, CPI(M) और AIMIM जैसे दल अलग-अलग रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं. तृणमूल कांग्रेस, जो पिछले 15 सालों से राज्य की सत्ता में है, एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है. पार्टी का दावा है कि उसने राज्य में विकास और जनकल्याण के कई काम किए हैं, जिनके दम पर वह फिर से सत्ता में वापसी करेगी। पार्टी की जमीनी पकड़ और संगठन इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.

दूसरी तरफ, बीजेपी इस बार सत्ता में आने के इरादे से पूरी ताकत झोंक रही है. 2021 के चुनाव में 77 सीटें जीतने के बाद पार्टी ने खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया है. 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वह बंगाल में इतिहास रच सकती है. कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में कमजोर रही है, लेकिन वे इस चुनाव में वापसी की कोशिश कर रहे हैं.

नोट- यहां आपको एक क्लिक में सभी अपडेट मिलेंगे. चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए पढ़ें India.com हिंदी.

Live Updates

  • Apr 23, 2026 6:10 AM IST

    Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में 152 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान होगा. भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के रिकॉर्ड के अनुसार, इन 152 विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 3,60,77,171 है. 152 विधानसभा क्षेत्रों में से 103 सामान्य वर्ग के हैं, जबकि 34 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. आज तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) की सभी 234 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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