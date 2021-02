Every Details Of Assembly Elections 2021: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल (Bengal Polls Date),तमिलनाडु (Tamil Nadu Polls Date),केरल (Kerala Polls Date), असम (Assam Polls Date) और पुडुचेरी (Puducherry Polls Date) में चुनाव की तारीखों का शुक्रवार की शाम को ऐलान कर दिया. विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आयोजित करवाए जाएंगे. सभी राज्यों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे. Also Read - Assembly Election Date Announced: 4 राज्यों और पुडुचेरी में चुनाव के दौरान पहली बार होंगी ये चीजें, चुनाव आयोग ने दी जानकारी...

पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 8 फेज में चुनाव होंगे, वहीं असम में 3 चरण में चुनाव का आयोजन करवाए जाएंगे. इसके अलावा केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में सिंगल फेज में 6 अप्रैल को चुनाव होंगे. चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई. Also Read - Puducherry Chunav Ki Tarikh: पुडुचेरी में 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 2 मई को नतीजे

चुनावी राज्यों की सभी जरूरी बातें

पश्चिम बंगाल चुनाव: (All You Need To Know About West Bengal Polls 2021)

294 सदस्यीय बंगाल विधानसभा के लिए 8 चरणों में मतदान होंगे. बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोट डाले जाएंगे. बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके बाद दूसरे चरण की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा. तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग होगी. पांचवें चरण की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. वहीं, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोटिंग होगी. बंगाल में आठवें और अंतिम फेज का चुनाव 29 अप्रैल को होगा, जहां 35 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. Also Read - Tamil Nadu Chunav Ki Tarikh: तमिलनाडु में 6 अप्रैल को चुनाव, जानें इससे जुड़े सभी अपडेट्स

असम विधानसभा चुनाव: (All You Need To Know About Assam Assembly Election 2021)

असम की 126 सीटों के लिए तीन फेज में मतदान होंगे. चुनाव आयोग (Election Commission Of India) के अनुसार असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 47 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा. वहीं, दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. तीसरे और अंतिम चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा. इस दौरान 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: (All You Need To Know About Tamil Nadu Assembly Polls 2021)

तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे. चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे. बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है.

केरल विधानसभा चुनाव: (All You Need To Know About Kerala Assembly Election 2021)

केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा. चुनाव के नतीजे 2 मई को ही आएंगे. असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा है.

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव: (All Details About Puducherry Assembly Election 2021)

पुदुचेरी में सभी 30 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान करवाया जाएगा. नतीजे 2 मई को आएंगे.

18.68 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि 3 राज्यों व केंद्र शासित पुडुचेरी को मिलाकर कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इस दौरान कुल 18.68 करोड़ मतदाता 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान करने के पात्र होंगे. उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान आवश्यक केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी.

West Bengal Assembly Election 2021:

Phase 1- March 27

Phase 2 – April 1

Phase 3- April 6

Phase 4- April 10

Phase 5- April 17

Phase 6- April 22

Phase 7 –April 26

Phase 8– April 29

Assam Assembly Election 2021:

Phase 1- March 27

Phase 2 – April 1

Phase 3- April 6

Kerala Assembly Election 2021:

Single Phase- April 6

Tamil Nadu Assembly Election 2021:

Single Phase- April 6

Puducherry Assembly Election 2021:

Single Phase- April 6



कहां कितनी सीटें



पश्चिम बंगाल– 294 सीट

असम- 126 सीट

तमिलनाडु- 234 सीट

केरल- 140 सीट

पुडुचेरी – 30 सीट

चुनाव में इस बार क्या नया होगा?

चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियों को ही इजाजत होगी.

इस बार नामांकन की ऑनलाइन सुविधा भी होगी

घर-घर जाकर चुनाव प्रचार में सिर्फ 5 लोगों को इजाजत

नामांकन के समय सिर्फ दो लोगों को ही इजाजत होगी

इस बार एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है मतदान का समय

पोलिंग बूथ पर मास्क और सेनिटाइजर का होगा इंतजाम

80 साल से ऊपर के लोगों को बूथ तक ले जाने के लिए गाड़ियों का होगा इंतजाम

बिहार चुनाव से 10 फीसदी बढ़ाया गया चुनाव का खर्च