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Exit Poll 2026: 5 राज्यों की सत्ता का ट्रेलर! बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार? AI एंकर Zeenia बताएगी जनता का मूड
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल सामने आएंगे. AI एंकर Zeenia डेटा और एनालिटिक्स के जरिए बताएंगी कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में किस पार्टी को बढ़त मिल सकती है.
Assembly Elections Exit Poll 2026: देश की राजनीति का तापमान इन दिनों चरम पर है. पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे भले ही 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज एग्जिट पोल्स से जनता का रुख साफ होने वाला है. इस बार भी Zee News की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंकर Zeenia चुनावी विश्लेषण करेगी.
बता दें कि, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में AI एंकर Zeenia के पोल के नतीजों को काफी हद तक सटीक माना गया था, जिसके बाद इस बार भी लोगों की नजरें उस पर टिकी हैं.
बंगाल बना सबसे बड़ा रणक्षेत्र
पश्चिम बंगाल इस बार चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है. पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद दूसरे चरण की 142 सीटों पर कल यानी 29 अप्रैल को मतदान होना है. 2021 में यहां ममता बनर्जी की TMC ने 215 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जबकि बीजेपी ने 77 सीटों के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई थी. इस बार क्या समीकरण बदलेंगे, इसका संकेत एग्जिट पोल से मिल सकता है.
असम और दक्षिण के राज्यों पर नजर
असम में एक चरण में मतदान हो चुका है, जहां फिलहाल हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में NDA की सरकार है. वहीं, तमिलनाडु में DMK सत्ता में है और AIADMK उसे चुनौती दे रही है. क्या यहां सत्ता परिवर्तन होगा या जनता फिर से भरोसा जताएगी ये सवाल बना हुआ है.
केरल में भी मुकाबला दिलचस्प है. यहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF आमने-सामने हैं. राज्य में परंपरागत रूप से सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है, ऐसे में एग्जिट पोल काफी अहम हो जाते हैं. पुडुचेरी में भी राजनीतिक तस्वीर कम दिलचस्प नहीं है. यहां सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.
AI से बदलेगा चुनावी विश्लेषण
इस बार एग्जिट पोल की सबसे बड़ी खासियत AI का इस्तेमाल है. Zeenia डेटा, वोटिंग पैटर्न, क्षेत्रीय रुझानों और पिछले चुनावों के आंकड़ों को मिलाकर एक विस्तृत विश्लेषण पेश करेंगी. इससे दर्शकों को हर सीट और हर इलाके की स्थिति को आसान भाषा में समझने में मदद मिलेगी. हालांकि, ये ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल अंतिम नतीजे नहीं होते, बल्कि ये सिर्फ रुझान दिखाते हैं. असली तस्वीर 4 मई को मतगणना के बाद ही साफ होगी.
कहां देखें एग्जिट पोल
29 अप्रैल को शाम 5 बजे से Zee News पर इन पांचों राज्यों के एग्जिट पोल्स का प्रसारण होगा. इसके अलावा यूट्यूब और वेबसाइट पर भी लाइव अपडेट्स मिलेंगे, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये शाम काफी अहम रहने वाली है.
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