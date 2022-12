चुनाव रिजल्ट के बाद PM मोदी बोले-गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हिमाचल में एक प्रतिशत से भी कम अंतर से हार

Gujarat Assembly Election Result 2022, BJP, PM Modi, Himachal Pradesh Assembly Election Result 2022, bjp: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देर शाम को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जनता के प्रति आभार जताया.पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है. जे. पी. नड्डा जी के नेतृ्त्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उसकी खुशबू चारों तरफ महसूस कर सकते हैं. मैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं.

पीएम मोदी ने कहा, मैंने गुजरात के लोगों से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए. मैंने वादा किया था कि नरेंद्र कड़ी मेहनत करेंगे ताकि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ सकें. गुजरात के इतिहास में बीजेपी को सबसे बड़ा जनादेश देकर गुजरात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

पीएम मोदी ने कहा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में एक प्रतिशत से भी कम अंतर से हार-जीत का फैसला हुआ है. इतने कम अंतर से हिमाचल प्रदेश में कभी नतीजे नहीं आए हैं. हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदली है लेकिन हर बार 5-7 फीसदी के अंतर से सरकार बदली है.

पीएम ने कहा, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है. मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं.