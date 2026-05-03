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Election Results 2026 LIVE: 4 मई को कब से शुरू होगी गिनती, जानें कहां देखें हर अपडेट
2026 के विधानसभा चुनाव नतीजे 4 मई को घोषित होंगे. सुबह से ही काउंटिंग शुरू होगी और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लाइव अपडेट मिलेंगे. जानिए कब से शुरू होगी कवरेज और कहां-कहां आप रियल टाइम रिजल्ट देख सकते हैं.
Assembly Elections 2026 Result Live Streaming: 2026 के विधानसभा चुनाव परिणाम का दिन देशभर के लिए बेहद अहम रहने वाला है. पांच राज्यों में हुए चुनावों के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे, और इसके साथ ही राजनीतिक हलचल अपने चरम पर होगी. सुबह से ही मतगणना शुरू होते ही टीवी चैनलों, वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पर लाइव कवरेज शुरू हो जाएगी.
मतगणना का आधिकारिक समय सुबह 8 बजे तय किया गया है. हालांकि, ज्यादातर न्यूज चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म सुबह 7 बजे से ही प्री-कवरेज शुरू कर देते हैं. इस दौरान ग्राउंड रिपोर्ट, एक्सपर्ट पैनल और शुरुआती चर्चा देखने को मिलती है. जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ती है, करीब 9 बजे से शुरुआती रुझान आने लगते हैं, जो पूरे दिन की दिशा तय करते हैं.
अगर आप टीवी पर रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो लगभग सभी बड़े न्यूज चैनल दिनभर लाइव कवरेज देते हैं. यहां आपको सीटों का अपडेट, पार्टीवार आंकड़े और एक्सपर्ट एनालिसिस एक साथ देखने को मिलता है. टीवी कवरेज का फायदा ये है कि आपको हर पल की जानकारी आसान तरीके से मिलती रहती है.
वहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट देखना आज के समय में ज्यादा आसान और इंटरैक्टिव हो गया है. चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हर सीट का रिजल्ट, वोट शेयर और ट्रेंड्स रियल टाइम में अपडेट होते हैं. इसके अलावा न्यूज वेबसाइट्स लाइव ब्लॉग, इंटरैक्टिव मैप और सीट ट्रैकर के जरिए लगातार अपडेट देती रहती हैं. आप इसे India.com Hindi पर भी देख सकते हैं.
मोबाइल यूजर्स के लिए आसान
मोबाइल यूजर्स के लिए भी रिजल्ट देखना बेहद आसान है. न्यूज ऐप्स आपको लाइव स्ट्रीमिंग के साथ-साथ पुश नोटिफिकेशन के जरिए हर बड़े अपडेट की जानकारी देते हैं. इससे आप कहीं भी रहें, हर महत्वपूर्ण अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी छोटे-छोटे अपडेट और हाइलाइट्स तेजी से शेयर होते रहते हैं.
लाइव कवरेज के दौरान दर्शकों को सिर्फ नतीजे ही नहीं, बल्कि उसका पूरा विश्लेषण भी देखने को मिलता है. कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किस सीट पर कांटे की टक्कर है, और किन जगहों पर चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं. इन सब पर विशेषज्ञ अपनी राय देते हैं. इसके साथ ही एग्जिट पोल और असली नतीजों की तुलना भी लगातार होती रहती है.
ये कवरेज पूरे दिन चलता है और तब तक जारी रहता है जब तक सभी सीटों के अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाते. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ता है, तस्वीर साफ होती जाती है और अंत में ये तय हो जाता है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी.
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