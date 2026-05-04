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Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतगणना आज, जानिए पल-पल की अपडेट

Assembly Election Results 2026 LIVE Updates( विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अब सबको नतीजों का इंतजार है. आज होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. मतगणना से पहले सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को निर्देश दिया कि वे उन बूथों पर तत्काल दोबारा गिनती की मांग करें, जहां भाजपा 500 से 700 वोटों के अंतर से आगे चल रही हो.

(Assembly Election Results 2026 LIVE Updates)

Assembly Election Results 2026 LIVE Updates West Bengal Assam Tamil Nadu Kerala Puducherry: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज होने वाली है. असम में, विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती के लिए सभी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं. सभी 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती 35 ज़िलों में बने 40 काउंटिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगी. असम में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसमें 85.96 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया था.

पश्चिम बंगाल में मतगणना की सारी तैयारियां पूरी

पश्चिम बंगाल में, चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि राज्य भर में बने 77 काउंटिंग सेंटरों पर सभी इंतज़ाम पूरे हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है. तमिलनाडु में, वोटों की गिनती के लिए कुल 10,545 काउंटिंग कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जिनकी मदद के लिए 4,624 माइक्रो-ऑब्ज़र्वर भी मौजूद रहेंगे. तमिलनाडु में मतगणना केंद्रों पर लगभग 18,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. प्राधिकरणों ने सभी 62 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) सुरक्षित रखी गई हैं और उन्हें सख्त निगरानी में खोला जाएगा.

केरलम में राजनीतिक दलों में बेचैनी

केरलम में भी सभी राजनीतिक दलों में बेचैनी और इंतजार का माहौल देखा जा रहा है. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए यह एक अहम समय है. यह चुनाव उनके लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, जिसमें यह तय होगा कि क्या वामपंथी दल लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे और इतिहास रच सकेंगे. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए यह सत्ता में वापसी करने का एक अवसर है.

भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य थोड़ा सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है. 2021 में अपनी एकमात्र सीट गंवाने के बाद वह फिर से अपनी जीत दर्ज करना चाहती है और अगर उसे अच्छा समर्थन मिलता है, तो अपने प्रभाव को और बढ़ाने की कोशिश करेगी.

वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल और सर्विस वोटों की गिनती की जाएगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे तक ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी, जिससे शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे.

विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

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