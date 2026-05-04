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Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतगणना आज, जानिए पल-पल की अपडेट

Assembly Election Results 2026 LIVE Updates( विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अब सबको नतीजों का इंतजार है. आज होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. मतगणना से पहले सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के काउंटिंग एजेंटों को निर्देश दिया कि वे उन बूथों पर तत्काल दोबारा गिनती की मांग करें, जहां भाजपा 500 से 700 वोटों के अंतर से आगे चल रही हो.

Published date india.com Updated: May 4, 2026 6:40 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(Assembly Election Results 2026 LIVE Updates)
(Assembly Election Results 2026 LIVE Updates)

Assembly Election Results 2026 LIVE Updates West Bengal Assam Tamil Nadu Kerala Puducherry: पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज होने वाली है. असम में, विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती के लिए सभी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं. सभी 126 सीटों के लिए वोटों की गिनती 35 ज़िलों में बने 40 काउंटिंग सेंटरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगी. असम में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, जिसमें 85.96 प्रतिशत मतदाताओं ने हिस्सा लिया था.

पश्चिम बंगाल में मतगणना की सारी तैयारियां पूरी

पश्चिम बंगाल में, चुनाव अधिकारियों ने बताया है कि राज्य भर में बने 77 काउंटिंग सेंटरों पर सभी इंतज़ाम पूरे हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है. तमिलनाडु में, वोटों की गिनती के लिए कुल 10,545 काउंटिंग कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जिनकी मदद के लिए 4,624 माइक्रो-ऑब्ज़र्वर भी मौजूद रहेंगे. तमिलनाडु में मतगणना केंद्रों पर लगभग 18,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. प्राधिकरणों ने सभी 62 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित की है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) सुरक्षित रखी गई हैं और उन्हें सख्त निगरानी में खोला जाएगा.

केरलम में राजनीतिक दलों में बेचैनी

केरलम में भी सभी राजनीतिक दलों में बेचैनी और इंतजार का माहौल देखा जा रहा है. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के लिए यह एक अहम समय है. यह चुनाव उनके लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, जिसमें यह तय होगा कि क्या वामपंथी दल लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगे और इतिहास रच सकेंगे. वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए यह सत्ता में वापसी करने का एक अवसर है.

भारतीय जनता पार्टी के लिए लक्ष्य थोड़ा सीमित लेकिन महत्वपूर्ण है. 2021 में अपनी एकमात्र सीट गंवाने के बाद वह फिर से अपनी जीत दर्ज करना चाहती है और अगर उसे अच्छा समर्थन मिलता है, तो अपने प्रभाव को और बढ़ाने की कोशिश करेगी.

वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसमें सबसे पहले पोस्टल और सर्विस वोटों की गिनती की जाएगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे तक ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी, जिससे शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे.

विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 से जुड़ी हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

Live Updates

  • May 4, 2026 6:40 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पश्चिम बंगाल के सभी काउंटिंग सेंटरों को हाई-सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है. शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है.

  • May 4, 2026 6:39 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत 92.47 रिकॉर्ड किया गया. असम में संपन्न चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 85.38 रहा. इसी तरह, केरल में मतदान प्रतिशत 78, तमिलनाडु में मतदान प्रतिशत 85.1, पुडुचेरी में मतदान प्रतिशत 89.08 रहा.

  • May 4, 2026 6:12 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: असम विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा और प्रशासन की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. मतगणना के लिए कई केंद्रों पर तीन-स्तरीय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट) की गिनती शुरू होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाएगी.

  • May 4, 2026 6:11 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में मतगणना पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है. आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. राज्य की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी. आयोग की अधिसूचना के अनुसार, कुल 432 मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है. 294 सीटों के लिए इन पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है. सबसे अधिक मतगणना पर्यवेक्षक उत्तर 24 परगना जिले में नियुक्त किए गए हैं, जहां लगभग 49 पर्यवेक्षक 33 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना की निगरानी करेंगे.

  • May 4, 2026 6:08 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 में से 293 सीटों के नतीजे आज आएंगे, क्योंकि फाल्टा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है. इस सीट पर 21 मई को मतदान होगा और 24 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे.

  • May 4, 2026 6:08 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए अप्रैल में मतदान संपन्न हुए थे. असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे. तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान संपन्न हुआ था. पश्चिम बंगाल विधानसभा की सभी सीटों पर दो चरण में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे.

  • May 4, 2026 6:07 AM IST

    Assembly Elections 2026 LIVE Updates: चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के शुरुआती रुझान अब से कुछ घंटे बाद सामने आएंगे. आज यह साफ हो जाएगा कि चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में होगी.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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