नई दिल्ली: महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना भले ही सरकार बनाने जा रही है, लेकिन साथ लड़ने के बाद भी दोनों पार्टियों की सीटें घट गई हैं. इसी तरह से हरियाणा में बीजेपी बहुमत तक भी नहीं पहुंच सकी है. हरियाणा में बीजेपी को मिलने वाले वोट शेयर में 22 प्रतिशत तक कमी आई है. महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की ताकत बढ़ी है. वहीं, हरियाणा में भी कांग्रेस ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार दोगुनी सीटें हासिल की हैं. पिछली बार कांग्रेस को हरियाणा में मात्र 15 सीट्स मिली थीं, जबकि इस बार 30 से अधिक सीट मिलते दिख रही हैं. हरियाणा में अभी किसी को बहुमत मिलते नहीं दिख रहा है.

महाराष्ट्र: नतीजों के बाद शिवसेना के तेवर सख्त, उद्धव ने कहा- हमेशा BJP की नहीं चलेगी, हम…

#WATCH Congress leader P. Chidambaram on being asked ‘What do you want to say on the election results?’: Quiet patriotism will defeat muscular nationalism. pic.twitter.com/DZqXRUGGch

— ANI (@ANI) October 24, 2019