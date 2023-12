Assembly Election Results 2023: विधायकों को जोड़तोड़ से बचाने के लिए कांग्रेस कर रही व्यवस्था? DK शिवकुमार बोले...

Assembly Election Results 2023: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav Result) के नतीजे रविवार को आने हैं. ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं. एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस (Congress) और बीजेपी (BJP) दोनों में ही हलचल मची हुई है. खंडित जनादेश की स्थिति में सरकार कैसे बनेगी, इसकी जोड़ तोड़ होगी, ऐसे में दल ये सुनिश्चित करने में भी जुटेंगे कि कहीं नतीजों के साथ ही खरीद फरोख्त शुरू न हो जाये. कांग्रेस इस स्थिति को लेकर सजग है. ख़बरें आ रही थीं कि विधायकों को सँभालने की जिम्मेदारी कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivkumar) को दी गई है, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने उन खबरों का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया है कि उन्हें पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों को कर्नाटक के विभिन्न रिसॉर्ट और होटल में ठहराने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है. राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और रविवार को चार राज्यों में मतों की गिनती होनी है. मिजोरम में मतगणना सोमवार को होगी.

शिवकुमार उन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, जिनमें कहा गया था कि कांग्रेस आलाकमान ने उनसे ‘खरीद-फरोख्त’ को रोकने के लिए अगस्त 2017 में राज्यसभा चुनाव के दौरान गुजरात के 44 विधायकों के लिए की गई व्यवस्था की तरह फिर से प्रबंध करने के लिए कहा है. शिवकुमार ने कहा, ‘‘कोई विधायक कहीं नहीं जाएगा.’’

#WATCH | Bhopal: On exit polls, Former Madhya Pradesh CM and Congress president Kamal Nath says, “I don’t care about any (exit)poll. I have confidence in the voters of Madhya Pradesh…” pic.twitter.com/GMMyrSctDU

