Assembly Elections 2021 Latest Updates: चार राज्यों और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की वोटिंग शुरू हो चुकी है. पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव है. तो वहीं, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज पहला और अंतिम चरण का मतदान है. चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे. उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मतदाताओं से वोट डालने की अपील की. Also Read - West Bengal Phase 3 Voting LIVE: पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू, चुनावी मैदान में 205 प्रत्याशी

Elections are taking place in Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. I request the people in these places to vote in record numbers, particularly the young voters. Also Read - Assembly Elections 2021 Voting Live Updates: चार राज्यों और पुडुचेरी में मतदान जारी, रजनीकांत-कमल हासन ने डाला वोट

— Narendra Modi (@narendramodi) April 6, 2021 Also Read - ममता बनर्जी ने PM बनने को ज़ाहिर किए बड़े इरादे, रैली में कहा- एक पैर से बंगाल जीतूंगी, फिर दो पैर से...