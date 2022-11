Assembly Elections 2022: हिमाचल प्रदेश में कल यानी 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी तो वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं. इसे लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh Assembly Election 2022) और गुजरात (Gujarat Assembly Elections 2022) के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है. इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.

चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कल होने वालेमतदान के मद्देनजर अब 48 घंटे तक ओपिनियन पोल भी रोक लगा दी गई है.

बर्फीले इलाकों में भी कल होगी वोटिंग

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कल होने वाले मतदान को लेकर चल रही तैयारियां दिखाई गई हैं. चुनाव अधिकारी किस तरह से बर्फ में ढंके इलाको में सुरक्षित मतदान कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं.

देखें वीडियो…