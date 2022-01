Assembly Elections 2022: पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों को चुनावी रैलियों, जनसभाओं और रोड शो की इजाजत दी जाए या नहीं, इसे लेकर चुनाव आयोग (Election Commission Of India) की आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक चल रही है, जिसमें स्थिति को देखते हुए कदम उठाए जाएंगे. बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनावी रैलियों और बड़ी जनसभाओं पर प्रतिबंध एक और हफ्ते के लिए जारी रख सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए थोड़ी रियायत और दे सकता है.Also Read - UP Assembly Election 2022: BSP ने दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly election 2022) गोवा विधानसभा चुनाव (Goa Assembly Election 2022) मणिपुर विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Election 2022) पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Election 2022) ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब कोरोना वायरस (CoronaVirus In India)का संक्रमण पूरे देश में फैला हुआ है और इसे लेकर एहतियातन गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है.

चुनाव आयोग की बैठक से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने कहा है कि इस बीच राजनीतिक दलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो. इसके अलावा बैठक में कोविड नियमों के उल्लंघन मामलों पर भी चर्चा हुई है. चुनाव आयोग ने पहले 15 जनवरी तक रैलियों और बड़ी जनसभाओं के आयोजन पर रोक लगाई थी, जिसे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था.