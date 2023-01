Assembly Elections 2023 Dates Announced: त्रिपुरा में 16, मेघालय-नागालैंड में 27 फरवरी को होंगे चुनाव, वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी

live

Assembly Elections 2023 Dates Announced: इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहले देश के तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने आज तारीखों का एलान किया है. चुनाव आयोग ने मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, तीनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. त्रिपुरा में जहां 16 फरवरी को चुनाव होंगे, वहीं 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे और वोटों की गिनती दो मार्च को होगी . चुनाव आयोग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से संबंधित पूरी जानकारी दी.