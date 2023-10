Assembly Elections 2023: विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही गरमाई राजनीति, नड्डा से लेकर ओवैसी... जानिए किसने क्या कहा

Assembly Elections 2023 Schedule: विधानसभा चुनावों 2023 की तारीखों का ऐलान होते ही अलग-अलग पार्टियों के कई बड़े नेताओं के रिएक्शन सामने आए हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं. मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 और 17 नवंबर मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में चुनाव होंगे. तारीखों का ऐलान होने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान भी सामने आया है. उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है.

जेपी नड्डा ने कहा, ‘पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सभी राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करेगी.’

वहीं, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ‘राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव हैं. हम राजस्थान में अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं और जल्द ही तेलंगाना के लिए भी घोषणा करेंगे. हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है. हमे यकीन है कि तेलंगाना में लोग हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव की भावना के अनुरूप शांतिपूर्ण चुनाव हो. हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं.’

