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Assembly Elections 2026: 30 सीटों वाले पुडुचेरी में 89.78% वोटिंग, असम-केरलम में भी बंपर मतदान, 4 मई को रिजल्ट का ऐलान

असम में 10 साल से BJP की सरकार है. यहां पार्टी ने 126 सीटों में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है. केरलम देश का इकलौता राज्य है, जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है. यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है.

देश के दो राज्यों असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गुरुवार (9 अप्रैल) को विधानसभा चुनाव खत्म हो गए. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और शाम 6 बजे तक चली. असम की कुल 126 सीटों पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, केरलम में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुना. यहां 140 सीटें हैं. वहीं, पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोटिंग हुई.

चुनाव आयोग के अनुसार शाम 6 बजे तक असम में 84.42% वोटिंग हुई. ये असम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा है. केरलम में पिछले 49 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, यहां 77.97% वोट डाले गए. वहीं, 30 सीटों वाले पुडुचेरी में 89.78% मतदान हुआ. ये टेंटेटिव डेटा है. फाइनल वोटर्स टर्नआउट बाद में जारी होगा. इसके अलावा 6 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो गए. इसमें महाराष्ट्र की बारामती और कर्नाटक की दावणगेरे दक्षिण सीटें प्रमुख है. विधानसभा चुनावों और उपचुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे.

असम में हिंसा के बीच 84.42% वोटिंग

असम में हिंसा के बीच 84.42% वोटिंग हुई है. ये टेंटेटिव डेटा है. फाइनल वोटर्स टर्नआउट चुनाव आयोग देर रात या शुक्रवार सुबह जारी कर सकता है. असम में चुनाव संबंधी हिंसा में करीब 30 लोग घायल हो गए. 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. श्रीभूमि जिले के पथारकंडी में कांग्रेस और BJP समर्थकों की इस झड़प में करीब 25 लोग घायल हो गए. इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.

असम में कांग्रेस का 8 पार्टियों के साथ अलायंस

असम में 10 साल से BJP की सरकार है. यहां पार्टी ने 126 सीटों में से 100+ सीटें जीतने का टारगेट रखा है. असम में बांग्लादेश, घुसपैठियों/सीमा सुरक्षा, असमिया पहचान जैसे मुद्दे हैं. BJP को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने 10 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है. इसमें वामपंथी और क्षेत्रीय दल शामिल हैं.

केरलम दक्षिण का इकलौता राज्य जहां लेफ्ट सत्ता में

केरलम देश का इकलौता राज्य है, जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है. यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है. लेकिन, 2021 में वाम मोर्चा (LDF) ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई. कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश करानी की रहेगी. BJP अब तक केरलम में एक भी विधानसभा सीट जीत पाई है. पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती थी. इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी BJP ने पहली बार त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) नगर निगम का चुनाव जीता था. ऐसे में BJP केरलम में एंट्री की आस लगाए बैठी है.

केरल में EVM सील

केरलम में त्रिशूर के अय्यनथोले स्थित बूथ पर EVM में गड़बड़ी की शिकायत हुई. कोट्टायम (केरलम) में पूर्व CM ओमन चांडी के बेटे, कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमन ने गुरुवार को पुथुपल्ली में मां और बहन के साथ वोट डाला. वे विरोध के प्रतीक के रूप में काले कपड़े पहने थे. पुथुपल्ली उपचुनाव जीतने वाले चांडी ओमन अब UDF, LDF और NDA के बीच महत्वपूर्ण मुकाबले में UDF के गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं

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सबसे कम सीटों वाली विधानसभा है पुडुचेरी

पुडुचेरी में सबसे कम 30 विधानसभा सीटें हैं. 2021 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद AINRC-BJP गठबंधन ने सत्ता हासिल की. एन. रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने. यह पहली बार था जब BJP सत्ता में सीधे तौर पर भागीदार बनी. इस बार कांग्रेस DMK के साथ गठबंधन में वापसी की कोशिश कर रही है. सरकार गिरने के मुद्दे को एंटी-इनकम्बेंसी में बदलना चाहती है.

वोटिंग के दौरान हुई हिंसा

पुडुचेरी में मन्नादिपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और BJP समर्थकों में झड़प हो गई. पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया. वहीं, पुडुचेरी के सीएम CM रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक बाइक से पहुंचे.

कहां-कहां हुए उपचुनाव?

9 अप्रैल को गोवा की पोंडा सीट, गुजरात की लिमखेड़ा, कर्नाटक की दावणगेरे साउथ और बागलकोट, महाराष्ट्र की बारामती और राहुरी, नगालैंड की कोरिडांग और त्रिपुरा की धर्मनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए. गोवा की पोंडा सीट रवि नाइक के निधन के कारण खाली हुई थी. लिमखेड़ा सीट गोविंदभाई परमार की मौत से खाली हुई. दावणगेरे साउथ सीट मेटी हुल्लप्पा के निधन और बागलकोट सीट शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन से खाली हुई हैं.

महाराष्ट्र की बारामती सीट पर सुनेत्रा पवार कैंडिडेट

महाराष्ट्र की बारामती सीट पर अजीत पवार के निधन के चलते उपचुनाव कराया गया है. यहां उनकी पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार कैंडिडेट हैं. राहुरी सीट शिवाजी भानुदास के निधन से खाली हुई है. नगालैंड की सीट इमकोंग एल. इमचेन के निधन से खाली हुई है. धर्मनगर सीट पर बिस्वा बंधु सेन के निधन के कारण उपचुनाव हुए हैं.