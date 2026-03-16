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Assembly Elections 2026 Bjp First List Of Candidates In Kerala And West Bengal Suvendu Adhikari Vs Mamata Banerjee

चुनावी रण तेज; केरल में BJP ने 47 उम्मीदवार उतारे, बंगाल में ममता के गढ़ भवानीपुर से इस दिग्गज को मैदान में उतारा

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केरल और पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर से इस दिग्गज को मैदान में उतारा है.

Assembly Elections 2026: देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल तेजी से गर्म हो रहा है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केरल और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी रणनीति साफ कर दी है. इन घोषणाओं के बाद दोनों राज्यों में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना है.

केरल की बात करें तो यहां बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने इस लिस्ट में 47 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. इस सूची में कई बड़े और चर्चित नेताओं को भी टिकट दिया गया है. प्रमुख नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन और राज्य बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं. राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम जिले की नेमोम विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है. नेमोम सीट बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जाती है और पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है.

बीजेपी ने नव्या हरिदास को भी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है. नव्या हरिदास इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि उन्हें उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. अब पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका देकर एक बार फिर मैदान में उतारा है.

BJP की ममता बनर्जी को सीधी टक्कर

दूसरी तरफ, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है. पार्टी ने अपने प्रमुख नेता सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ माने जाने वाले भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है. ये सीट ममता बनर्जी के लिए काफी अहम मानी जाती है और यहां से मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से उतारकर बीजेपी ने सीधे ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश की है. इससे राज्य की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है और चुनावी मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है.