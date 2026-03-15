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Assembly Elections 2026 Date: कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Assembly Elections 2026 Date Announcement: चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी का इंतजार खत्म कर दिया है. EC ने 5 चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का पूरा शेड्यूल जारी किया है.

Assembly Elections 2026 Date Announcement: भारत में पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. इसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं. इसी कड़ी में आज यानी 15 मार्च को भारतीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पांच प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया, ‘असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं. पिछले कुछ दिनों में, आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सभी चुनाव वाले राज्यों का दौरा किया. इन दौरों के दौरान, आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मुलाकात की और उनके सुझाव प्राप्त किए.

ये चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर देश की आबादी का लगभग एक पांचवां हिस्सा हैं. इन पांच राज्यों में कुल 20 करोड़ लोग रहते हैं यानी देश की कुल जनसंख्या का करीब 17-18 प्रतिशत है.

असम – मतदान -9 अप्रैल; मतगणना – 4 मई

तमिलनाडु – मतदान – 23 अप्रैल; मतगणना – 4 मई

पश्चिम बंगाल – मतदान – 23 अप्रैल (पहला चरण), 29 अप्रैल (दूसरा चरण), मतगणना – 4 मई

केरल – मतदान – 9 अप्रैल; मतगणना – 4 मई

पुडुचेरी – मतदान – 9 अप्रैल; मतगणना – 4 मई

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