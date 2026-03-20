विधानसभा चुनाव को लेकर EC सख्त, सोशल मीडिया एक्टिविटी पर हर पल रखेगा नजर; जानिए क्या निर्देश दिए

Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने आगमी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं. आइए एक-एक कर इनके बारे में जानते हैं...

Published date india.com Published: March 20, 2026 11:52 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
विधानसभा चुनाव को लेकर EC सख्त, सोशल मीडिया एक्टिविटी पर हर पल रखेगा नजर; जानिए क्या निर्देश दिए
यह सब निर्देश इसलिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद जानकारी के साथ हों. (Photo from PTI File)

चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों और छह राज्यों में उप-चुनावों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों के तहत, चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्रचार पर कड़ी नजर रहेगी. उम्मीदवारों और पार्टियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल शेयर करनी होगी और किसी भी प्रकार के प्रचार या विज्ञापन के लिए MCMC से पूर्व-प्रमाणन लेना अनिवार्य होगा. MCMC पेड न्यूज़ और गलत जानकारी के मामलों पर भी नजर रखेगा.

75 दिनों के अंदर देनी होगी सोशल मीडिया की डिटेल

चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार पर किए गए इंटरनेट और सोशल मीडिया खर्च का डिटेल 75 दिनों के अंदर आयोग को देना होगा. इसमें ऑनलाइन विज्ञापन, कंटेंट बनाने का खर्च और सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने का खर्च शामिल होगा. यह सब निर्देश इसलिए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसेमंद जानकारी के साथ हों.

चुनाव आयोग ने क्या-क्या निर्देश जारी किए?

  • राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, रेडियो, AV डिस्प्ले, ई-पेपर, SMS/वॉयस मैसेज) और सोशल मीडिया पर प्रचार करने से पहले MCMC से पूर्व-प्रमाणनलेना होगा.
  • राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यालय वाले दल राज्य स्तरीय MCMC से आवेदन कर सकते हैं.
  • इसके अलावा, आवेदन निर्धारित समय-सीमा में जमा करना अनिवार्य है.
  • MCMC के निर्णय के खिलाफ अपील के लिए राज्य स्तर पर CEO की अध्यक्षता में अपीलीय समिति गठित होगी.
  • कोई भी दल/उम्मीदवार बिना प्रमाणन सोशल मीडिया या इंटरनेट पर विज्ञापन नहीं चला सकता.
  • MCMC पेड न्यूज और संदिग्ध प्रचार पर नजर रखेगा और कार्रवाई करेगा.
  • उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय प्रामाणिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवरण देना होगा.
  • राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार खर्च रिपोर्ट करना होगा.
  • खर्च में इंटरनेट विज्ञापन, कंटेंट तैयार करने का खर्च और सोशल मीडिया ऑपरेशन खर्च शामिल हैं.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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