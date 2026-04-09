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Assembly Elections 2026 Live Updates: केरल, असम और पुडुचेरी में आज मतदान, 1,899 उम्मीदवार मैदान में, जानें पल-पल की अपडेट

Assembly Elections 2026: केरल की 140 विधानसभा सीटों पर चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है. पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं.

Kerala, Assam, Puducherry Assembly Elections Polling Live Updates: केरल, असम और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनावों की वोटिंग हो रही है. वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी. इसमें असम में विधानसभा की 126 सीटों, केरल में 140 सीटों और पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के चुनाव जीतकर भाजपा एक बार फिर सत्ता में वापस आना चाहती है. केरल में 140 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनावों में तीन गठबंधनों के बीच मुकाबला है. CPI(M) के नेतृत्व वाला LDF, कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF और BJP के नेतृत्व वाला NDA मैदान में हैं.

केरल में 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी प्रति सीट औसतन छह से सात प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. मतदाताओं की संख्या 27 लाख है जिनके लिए 30,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुल 9.50 लाख से ज्यादा वोटर हैं. इनमें से 24,919 वोटर पहली बार वोट डालेंगे. कुल 294 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं. इसमें 59 महिलाएं शामिल हैं. असम में लगभग 25.05 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं. वोटिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

इन राज्यों में उपचुनाव

इसके अलावा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी आज ही हो रहे हैं. इसमें कर्नाटक की दावणगेरे दक्षिण और बागलकोट सीटें और महाराष्ट्र की बारामती सीट प्रमुख है. बारामती सीट महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद खाली हुई थी.

तीन राज्यों में विधानसभी चुनावों और उपचुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे Live बुलेटिन के साथ बने रहें…

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