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Assembly Elections 2026 Opinion Poll West Bengal Assam Tamil Nadu Kerala Puducherry Prediction

ओपिनियन पोल ने बढ़ाया चुनावी सस्पेंस! क्या ममता फिर बनेंगी बंगाल की 'दीदी', असम-तमिलनाडु में किसका चलेगा सिक्का

Opinion Poll: पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. सर्वे में बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी, असम में बीजेपी की बढ़त समेत कई बड़े संकेत मिले हैं.

Assembly Elections Opinion Poll 2026: देश के पांच अहम राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आए एक ताजा ओपिनियन पोल ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है. सर्वे के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों में अलग तरह की चुनावी तस्वीर बनती दिख रही है. कहीं सत्तारूढ़ दल को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है तो कहीं मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है.

इन चुनावों में करीब 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश भर में लगभग 2.19 लाख मतदान केंद्रों पर वोटिंग कराई जाएगी. चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार ज्यादातर राज्यों में मतदान अप्रैल में होगा और 4 मई को मतगणना के साथ चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी.

पश्चिम बंगाल

294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए ओपिनियन पोल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है. सर्वे के मुताबिक, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है, हालांकि मुकाबला पहले की तुलना में ज्यादा कड़ा माना जा रहा है.

संभावित सीटें (ओपिनियन पोल)

TMC: 155–170

BJP: 100–115

AIMIM: 5–6

Others: 0–1

Congress: लगभग शून्य

पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी (TMC) ने 213 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की थी. इस बार भी पार्टी मजबूत दिख रही है, लेकिन बीजेपी (BJP) भी कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में ये चुनाव बंगाल की राजनीति में एक और दिलचस्प मुकाबला साबित हो सकता है. राज्य में मतदान दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

असम

पूर्वोत्तर के अहम राज्य असम में भी चुनावी सरगर्मी तेज है. 126 सीटों वाली असम विधानसभा के लिए किए गए सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है.

संभावित सीटें (ओपिनियन पोल)

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BJP: 96–98

Congress: 26–28

AIUDF: 1–5

Others: 1–3

सर्वे के मुताबिक, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को फिर से सत्ता मिल सकती है. पिछले कुछ सालों में बुनियादी ढांचे, कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका असर चुनावी माहौल में भी देखने को मिल सकता है. असम में 9 अप्रैल को मतदान होगा और अन्य राज्यों के साथ 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

तमिलनाडु

दक्षिण भारत के सबसे राजनीतिक रूप से एक्टिव राज्यों में से एक तमिलनाडु में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है. 234 सीटों वाली विधानसभा के लिए किए गए सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हल्की बढ़त दिखाई गई है, लेकिन डीएमके गठबंधन भी काफी करीब बताया गया है.

संभावित सीटें (ओपिनियन पोल)

बीजेपी गठबंधन: 114–127

डीएमके गठबंधन: 104–114

टीवीके: 6–12

अन्य: 1–6

इन आंकड़ों से साफ है कि दोनों बड़े गठबंधनों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है. कई सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी हो सकता है और अंतिम नतीजा कुछ अहम क्षेत्रों के प्रदर्शन पर निर्भर कर सकता है. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा और 4 मई को परिणाम सामने आएंगे.

केरल

केरल की राजनीति पारंपरिक रूप से दो बड़े गठबंधनों लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के बीच घूमती रही है. ताजा ओपिनियन पोल भी इसी तरह की तस्वीर दिखाता है, जिसमें दोनों के बीच बेहद करीबी मुकाबला बताया गया है.

संभावित सीटें (ओपिनियन पोल)

लेफ्ट गठबंधन: 61–71

कांग्रेस गठबंधन: 58–69

एनडीए: 2

अन्य: 0

सर्वे में लेफ्ट गठबंधन को मामूली बढ़त दी गई है, लेकिन सीटों का अंतर बहुत कम है. इसका मतलब है कि चुनावी नतीजा अंतिम वोटों की गिनती तक तय नहीं माना जा सकता. केरल में भी 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे.

पुडुचेरी

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की 30 सीटों वाली विधानसभा में भी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं. यहां कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों का गठबंधन बीजेपी समर्थित मोर्चे से मुकाबला करेगा. हालांकि, ओपिनियन पोल में इस राज्य को लेकर आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यहां भी मुकाबला कड़ा हो सकता है और गठबंधन समीकरण काफी अहम भूमिका निभाएंगे. पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा और 4 मई को मतगणना के साथ परिणाम घोषित होंगे.

चुनाव आयोग की तैयारियां

इन पांच राज्यों के चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं. देश भर में लाखों कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. साथ ही कई जगहों पर केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भी नियुक्त किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे. मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और VVPAT का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके.

क्यों अहम हैं ये चुनाव?

इन पांच राज्यों के चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. एक तरफ ये राज्यों की राजनीति का भविष्य तय करेंगे, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति पर भी इनका असर पड़ सकता है. खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के नतीजे राजनीतिक दलों की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं.

4 मई को साफ होगी तस्वीर

चुनावी माहौल अभी पूरी तरह गर्म है और सभी दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. रैलियां, रोड शो और चुनावी वादों का दौर तेजी से चल रहा है. हालांकि, अंतिम फैसला जनता के हाथ में है और ये 4 मई को मतगणना के बाद ही साफ होगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी. तब तक राजनीतिक गलियारों में अटकलों और सर्वे के आंकड़ों का दौर जारी रहेगा.