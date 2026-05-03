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Assembly Elections 2026 Results Vote Counting 823 Seats India States News

5 राज्यों की 823 सीटों की 'जंग' का क्लाइमेक्स; कल खुलेंगे किस्मत के ताले, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज?

पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 823 सीटों पर वोटों की गिनती कल यानी 4 मई को होगी. एग्जिट पोल ने कई जगह उलटफेर के संकेत दिए हैं, लेकिन असली तस्वीर नतीजों के साथ ही सामने आएगी.

Assembly Elections 2026 Results: देश की राजनीति के लिए कल यानी 4 मई का दिन बेहद अहम होने जा रहा है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आएंगे. कुल 823 सीटों पर हुए इस चुनावी महाकुंभ के लिए मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन सत्ता से बाहर होगा.

पिछले एक महीने में इन राज्यों में चुनावी माहौल काफी गर्म रहा. रैलियों, आरोप-प्रत्यारोप और रणनीतियों के बीच मतदाताओं ने अपने वोट डाल दिए हैं. अब फैसला ईवीएम (EVM) में बंद है, जो कल खुलने वाला है. राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता भी इस नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रही है.

बंगाल में सबसे ज्यादा सियासी घमासान

पश्चिम बंगाल इस बार चुनावी ड्रामा का केंद्र बना रहा. यहां सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. चुनाव के दौरान कई जगहों पर तनाव, पुनर्मतदान और ईवीएम को लेकर विवाद भी सामने आए। कुछ इलाकों में दोबारा मतदान का फैसला भी लिया गया, जिससे चुनावी माहौल और गरमा गया.

एग्जिट पोल के अनुसार यहां बड़ा उलटफेर हो सकता है. कई सर्वे में सत्ताधारी पार्टी को चुनौती मिलती दिख रही है, जबकि कुछ में उनकी वापसी का अनुमान भी जताया गया है. कुल मिलाकर बंगाल का रिजल्ट सबसे ज्यादा रोमांचक रहने वाला है.

तमिलनाडु में नई एंट्री ने बढ़ाई दिलचस्पी

तमिलनाडु की राजनीति इस बार और भी दिलचस्प हो गई है. जहां एक तरफ मौजूदा सरकार अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नए राजनीतिक खिलाड़ियों की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. कुछ एग्जिट पोल में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिनमें नए दल को बड़ी संख्या में सीटें मिलने का अनुमान है. अगर ऐसा होता है, तो राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

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केरल में सत्ता परिवर्तन के संकेत

केरल में हमेशा की तरह इस बार भी सत्ता परिवर्तन की परंपरा चर्चा में है. यहां एग्जिट पोल ने विपक्षी गठबंधन को बढ़त दी है. हालांकि, सत्ताधारी दल भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है. यहां मुकाबला सीधा और कड़ा है, जहां हर सीट पर नतीजा अहम भूमिका निभाएगा. केरल के नतीजे यह तय करेंगे कि क्या राज्य अपनी परंपरा को जारी रखेगा या कोई नया ट्रेंड देखने को मिलेगा.

असम में सत्ता बरकरार रहने की उम्मीद

असम में इस बार एग्जिट पोल काफी हद तक एकतरफा नजर आए हैं. ज्यादातर सर्वे में मौजूदा सरकार को फिर से सत्ता में वापसी करते दिखाया गया है. अगर ये अनुमान सही साबित होता है, तो यह लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका होगा. हालांकि विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में है और नतीजों में कुछ बदलाव संभव है.

पुडुचेरी में भी कांटे की टक्कर

छोटा राज्य होने के बावजूद पुडुचेरी में भी मुकाबला काफी दिलचस्प है. यहां एग्जिट पोल में सत्ताधारी गठबंधन को बढ़त दी गई है, लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं है. 30 सीटों वाली विधानसभा में कुछ सीटों का इधर-उधर होना ही सरकार की तस्वीर बदल सकता है. इसलिए यहां भी नतीजे बेहद अहम होंगे.

एग्जिट पोल बनाम असली नतीजे

हर चुनाव की तरह इस बार भी एग्जिट पोल ने तस्वीर पेश की है, लेकिन असली नतीजे उनसे अलग भी हो सकते हैं. कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह सही साबित नहीं होते और नतीजे चौंका देते हैं. इस बार भी कई राज्यों में अलग-अलग एजेंसियों के आंकड़े अलग हैं, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है. इसलिए कल का दिन ही साफ करेगा कि जनता का असली फैसला क्या है.

मतगणना की पूरी तैयारी

मतगणना के लिए सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखा गया है और गिनती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहेंगे ताकि प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके.

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

इस चुनाव की एक खास बात महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी रही. खासकर तमिलनाडु में रिकॉर्ड संख्या में महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जो राजनीति में बदलते ट्रेंड का संकेत है. ये बदलाव आने वाले समय में भारतीय राजनीति को नई दिशा दे सकता है, जहां महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी.

कल तय होगी सियासत की दिशा

इन चुनावों के नतीजे सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी तय करेंगे. कई बड़े नेताओं की साख दांव पर है और कई नए चेहरों का भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है. कल जब नतीजे सामने आएंगे, तो साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे भरोसा दिया और किसे नकार दिया. ये दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ने वाला है.