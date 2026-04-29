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बंगाल में पहली बार BJP सरकार, असम-तमिलनाडु में सरकार रिटेन, देखिए 5 राज्यों में AI एंकर Zeenia का सबसे बड़ा Exit Poll
ZEE NEWS की AI एंकर Zeenia ने 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. देखिए बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में किसकी बन सकती है सरकार:-
पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे 4 मई को आएंगे. उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं. बुधवार को तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए. ZEE NEWS की AI एंकर Zeenia ने 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं. AI एंकर Zeenia के मुताबिक, बंगाल में 15 साल के ममता बनर्जी के शासन पर फुल स्टॉप लग सकता है. पहली बार BJP बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर है. असम में BJP की राह क्लियर दिख रही है. केरल में UDF, LDF को रिप्लेस कर सकती है. तमिलनाडु में DMK क्लीन स्वीप करती दिख रही है. वहीं, पुडुचेरी में दोबारा NDA की सरकार बन सकती है.
यहां देखिए AI एंकर Zeenia ने अपने एग्जिट पोल में 5 राज्यों में किसे कितनी सीटें दी?
- Zee News का AI EXIT POLL में पश्चिम बंगाल में BJP को 144-160 और TMC को 129-145 सीटें मिलने का अनुमान है. बहुमत का आंकड़ा 148 है. यानी AI एंकर Zeenia ने बंगाल में BJP को बहुमत मिलता दिखाया है.
- असम में Zee News का AI EXIT POL भी BJP को बहुमत दे रहा है. AI एंकर Zeenia ने BJP+ को 80-86 सीटें दी हैं. कांग्रेस+ को 29-35 और अन्य को 8-13 सीटों का अनुमान जताया है.
- केरल में Zeenia के सर्वे के नतीजे भी आ गए हैं. यहां UDF की सरकार बन सकती है. UDF के लिए 67-70 सीटों का अनुमान है. LDF के खाते में 62-67 सीटें जा सकती हैं. केरल में BJP/NDA को 3-4 सीटें मिल सकती हैं. अन्य के खाते में 2-3 सीटें आ सकती हैं.
- AI एंकर Zeenia ने तमिलनाडु में DMK की सरकार बनती दिखाई है.
- AI एंकर Zeenia ने पुडुचेरी में NDA को बहुमत मिलता दिखाया है.
इन राज्यों में 2021 में हुए चुनाव के नतीजे?
- पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 148 है. 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बंपर जीत हासिल की थी. पार्टी ने कुल 294 सीटों में 215 सीटें जीती थीं. BJP के खाते में 77 सीटें आई थीं. राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी (RSMPA) को 1 सीट मिली. एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी.
- असम में 126 सीटें हैं. सरकार बनाने के लिए सीटें 64 चाहिए. BJP ने 60 सीटें जीती. वोट शेयर 33.2% रहा. कांग्रेस ने 29 सीटों पर विजय हासिल की. वोट शेयर 29.7% रहा. अन्य के खाते में 37 सीटें गईं. वोट शेयर 37% रहा.
- तमिलनाडु में 234 सीटें हैं. बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए. DMK को 159 सीटें मिली थीं. वोट शेयर 37.7% रहा. AIADMK के खाते में 75 सीटें आई थीं. वोट शेयर 33.3% था.
- केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 71 है. 2021 में LDF ने 99 सीट जीती थी. वोट शेयर 45 .4% था. UDF (कांग्रेस प्लस) ने 41 सीटें जीती. वोट शेयर 39.1% रहा.
- पुडुचेरी में विधानसभा की 40 सीटें हैं. बहुमत का आंकड़ा 16 है. NDA (AINRC+BJP) ने 16 सीटें जीती. वोट शेयर 41% रहा. UDF (कांग्रेस+DMK) ने 9 सीटें जीती. वोट शेयर 33% रहा. अन्य के खाते में 5 सीटें गई थीं.
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