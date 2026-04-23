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Assembly Elections 2026: बंगाल की 152 और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग, SIR और खरगे के बयान से गर्माया माहौल

2026 के बंगालचुनाव में TMC जीती, तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. वहीं, तमिलनाडु की राजनीति 1967 के बाद से मुख्य रूप से AIADMK और DMK के इर्द-गिर्द घूमती रही है.

पश्चिम बंगाल में मुकाबला TMC और BJP के बीच है.

पश्चिम बंगाल (West Bengal Assembly Elections 2026)की 16 जिलों की 152 सीटों के लिए गुरुवार (23 अप्रैल) को वोटिंग होने जा रही है. इसके साथ ही तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Elections 2026) की सभी 234 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे. बंगाल में 15 साल से TMC की सरकार है. इस बार शहरी इलाकों में TMC एंटी इंकमबेंसी का सामना कर रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत है. 2026 के चुनाव में TMC जीती, तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी. वहीं, तमिलनाडु की राजनीति 1967 के बाद से मुख्य रूप से AIADMK और DMK के बीच घूमती रही है. BJP इसबार सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है.

पश्चिम बंगाल की 152 सीटों और तमिलनाडु की 234 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी. बंगाल में कुल 294 सीटें हैं. बाकी 142 सीटों पर 29 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग होनी है. नतीजे 4 मई को आएंगे.

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बंगाल की किन 16 जिलों में वोटिंग?

पहले फेज में कूचबिहार (9), पूर्व मेदिनीपुर (17), अलीपुरद्वार (5), पश्चिम मेदिनीपुर (15), जलपाईगुड़ी (7), झारग्राम (4), दार्जिलिंग (5), पुरुलिया (9), कलिम्पोंग (1), बांकुड़ा (12), उत्तर दिनाजपुर (9), पश्चिम बर्धमान (9), दक्षिण दिनाजपुर (6), बीरभूम (11), मालदा(12) और मुर्शिदाबाद (22) की सीटों पर वोटिंग होनी है.

चुनाव में कुल कितने कैंडिडेट?

पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग में कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

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कितने वोटर्स?

2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव के हिसाब से देखें तो 2026 का चुनाव कई मायने में अलग है. पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जब 90 लाख से ज्यादा नाम SIR के तहत हटाए जा चुके हैं. बंगाल में SIR से पहले 7.66 करोड़ वोटर्स थे. SIR के बाद वोटर्स की संख्या घटकर 6,44,52,609 रह गई है. इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.60 करोड़ है. महिला मतदाताओं की संख्या 3.44 करोड़ है. 1,382 थर्ड जेंडर वोटर्स हैं. 5.23 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं.

बंगाल में पहले फेज की VIP सीटें

पहले फेज की महत्वपूर्ण सीटों की बात करें, तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, उत्तर कूच बिहार, दक्षिण कूच बिहार, रायगंज, इस्लामपुर, बालूरघाट, मालदा और मुर्शिदाबाद की कई सीटें हैं. साथ ही, आसनसोल, बांकुड़ा, पुरुलिया और बहरामपुर जैसी अहम सीटें भी शामिल हैं. चर्चित सीटों में नंदीग्राम में वोटिंग भी पहले चरण में ही होने वाली है. सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भबानीपुर दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं.

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11% महिला उम्मीदवार भी मैदान में

ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण में 23 फीसदी उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिनमें 20% उम्मीदवारों पर संगीन इल्जाम हैं. ऐसे 1,475 उम्मीदवारों में से 345 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. ऐसे उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या और हत्या की कोशिश के मामले चल रहे हैं.

सुरक्षा के कैसे इंतजाम?

पहले फेज की 66 विधानसभा क्षेत्रों को ‘रेड अलर्ट’ सीट घोषित किया गया है. रेड अलर्ट उन सीटों को घोषित किया गया है, जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं. पहले फेज की वोटिंग को देखते हुए पश्चिम बंगाल के सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था का ट्रायल रन शुरू हो चुका है. वेबकास्टिंग का काम पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से संचालित हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सुरक्षा बल, पश्चिम बंगाल पुलिस और चुनाव आयोग के प्रतिनिधि सुनिश्चित करेंगे कि बूथों से लाइव स्ट्रीमिंग बिना किसी रुकावट के हो.

तमिलनाडु चुनाव

आजादी के बाद लगभग दो दशक तक यहां कांग्रेस की सरकार रही. 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया.1967 के बाद से तमिलनाडु की राजनीति मुख्य रूप से AIADMK और DMK के बीच घूमती रही है. फिलहाल तमिलनाडु में एमके स्टालिन की अगुवाई में DMK की सरकार है. इसबार मुकाबला DMK के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक, AIADMK नेतृत्व वाले NDA और TVK, NTK सहित कई क्षेत्रीय दलों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. राज्य में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता हैं.

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तमिलनाडु की VIP सीटें

चेन्नई के कोलाथुर में होने वाला मुकाबला सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं. AIADMK नेता एडप्पाडी के. पलानीस्वामी एडप्पाडी सीट से ताल ठोक रहे हैं. उदयनिधि स्टालिन चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. इसके अलावा कोयंबटूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली, श्रीविल्लिपुथुर और सत्तूर पर सबकी निगाह रहने वाली है.

तमिलनाडु में सुरक्षा के कैसे इंतजाम?

तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने मतदान को यादगार बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं. लगभग 1262 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं, जिनमें से कुल 543 करोड़ रुपये की वास्तविक जब्ती हुई है.

2021 के चुनावों के नतीजे?

तमिलनाडु में 2021 के चुनाव में DMK प्लस ने 234 में से 159 सीटें जीती थीं. वोट शेयर 37.7% रहा. AIADMK ने 75 सीटें जीती थीं. वोट शेयर 33.3% रहा. वहीं, बंगाल के चुनाव में TMC को 294 में से 213 सीटें मिलीं. वोट शेयर 48% रहा. BJP के खाते में 77 सीटें गईं. वोट शेयर 38.1% रहा. अन्य के खाते में 2 सीटें गई थीं.

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