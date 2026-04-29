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Exit Poll Results 2026: असम में फिर भगवा सरकार, केरलम में LDF-BJP के बीच कांटे की टक्कर, देखिए सभी एग्जिट पोल के नतीजे

9 अप्रैल को असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट और पुड्डुचेरी की 30 सीटों पर एकसाथ वोटिंग हुई. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर मतदान हुआ. पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को कराया गया. इसमें 152 सीटों पर वोट पड़े. दूसरे और आखिरी फेज के लिए 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग हुई. नतीजे 4 मई को आएंगे.

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे.

Assembly Elections Exit Poll Results 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो गए. असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी में 9 से 29 अप्रैल के बीच चुनाव कराए गए थे. चुनाव के नतीजे तो 4 मई को आएंगे. उससे पहले सभी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल्स के नतीजे आने लगे हैं. सबसे पहले असम के एग्जिट पोल के नतीजे आए. असम में एक बार फिर से BJP की सरकार बनती दिख रही है. इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में NDA को 88 में से 100 सीटें पाने का अनुमान जताया गया है. वहीं, कांग्रेस के लिए 24 से 36 सीटों का अनुमान है. BJP को 48% वोट मिलने का अनुमान है. असम में अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का भी अनुमान है. वहीं, केरलम में LDF-BJP के बीच कांटे की टक्कर है.

देखिए सभी Exit Poll के नतीजे?

इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया ने असम के लिए अपने एग्जिट पोल में NDA को 88 में से 100 सीटें पाने का अनुमान जताया है. वहीं, कांग्रेस के लिए 24 से 36 सीटों का अनुमान है. BJP को 48% वोट मिल सकता है.

ने असम के लिए अपने एग्जिट पोल में NDA को 88 में से 100 सीटें पाने का अनुमान जताया है. वहीं, कांग्रेस के लिए 24 से 36 सीटों का अनुमान है. BJP को 48% वोट मिल सकता है. वोट वाइव ने अपने Exit Poll में केरल में कांटे की टक्कर दिखाई है. यहां UDF को 70 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सत्ताधारी LDF के खाते में 58 से 68 सीटें जा सकती हैं.

किस राज्य की कितनी सीटों पर कब हुई वोटिंग?

9 अप्रैल को असम की 126 सीट, केरलम की 140 सीट और पुड्डुचेरी की 30 सीटों पर एकसाथ वोटिंग हुई. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर मतदान हुआ. पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को कराया गया. इसमें 152 सीटों पर वोट पड़े. दूसरे और आखिरी फेज के लिए 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग हुई.

किस राज्य में कितने पर्सेंट हुई वोटिंग?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, बंगाल के पहले फेज में 93.2% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. दूसरे फेज में करीब 90% मतदान हुआ. तमिलनाडु में 85.1%, असम में 85.5% वोटिंग हुई थी. केरलम में 75 से 78% के बीच वोटिंग हुई थी. पुडुचेरी में 89.97% वोट पड़े थे. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदश में हुई वोटिंग के नतीजे 4 मई को आएंगे.

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5 राज्यों में राजनीतिक गुणा-गणित

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पश्चिम बंगाल में मुकाबला दो पार्टियों के बीच है. अगर BJP ने TMC का 5% वोट भी अपने पाले में कर लिया, तो वह नंबर-1 बन सकती है. 2021 के चुनाव में BJP ने 38 सीटें 5% के मार्जिन से और 75 सीटें 10% के मार्जिन से हारी थीं.

असम में मुख्य मुकाबला BJP और असम गण परिषद के बीच है. 2015 में कांग्रेस नेता हिमंता बिस्व सरमा ने BJP ज्वॉइन की थी. अगले साल हुए असम विधानसभा चुनाव में BJP ने बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट और असम गण परिषद से गठबंधन किया. नतीजे आए तो NDA को 126 में से 86 सीटें मिलीं. BJP ने अकेले 60 सीटें जीतीं. ऐसे में पहली बार नॉर्थ-ईस्ट के किसी राज्य में BJP की सरकार बनी. बाहरी पार्टी का टैग हटाने के लिए मई 2016 में BJP ने रीजनल पार्टियों के साथ नया गठबंधन ‘नॉर्थ-ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस’ यानी NEDA बनाया. हिमंता को इसकी इंचार्जिंग दी गई. 2021 में BJP को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला. इस बार हिमंता CM बने. 2026 के चुनाव में BJP हैट्रिक की तैयारी में है.

तमिलनाडु की राजनीति दो द्रविड़ ध्रुवों- DMK और AIADMK के इर्द-गिर्द घूमती रही है. ‘हिंदी भाषी’ और ‘उत्तर भारतीय पार्टी’ की छवि के कारण BJP की राह यहां हमेशा से मुश्किल ही रही है. 2021 के विधानसभा चुनाव में BJP को 2.6% वोट मिले थे. 9 सीट पर BJP दूसरे नंबर पर रही. इसने BJP को द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के तौर पर पेश किया. अब 2026 के चुनाव में BJP ने AIADMK और छोटे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है. BJP ने 27 और AIADMK ने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा है.

अब बात केरलम की करते हैं. ये देश का इकलौता राज्य है, जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है. इस राज्य को BJP के लिए ‘फाइनल फ्रंट’ माना जाता है. दशकों से BJP और संघ यहां जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन चुनावी सफलता से कोसों दूर हैं. 2021 के चुनाव में BJP को अपनी इकलौती सीट गंवानी पड़ी थी. जब पलक्कड़ सीट से मेट्रो मैन ई श्रीधरन हार गए थे. लेफ्ट के गण में BJP ने इस बार ईसाइयों को लामबंद किया है. BJP ने ट्वेंटी-20 पार्टी समेत कुछ स्थानीय दलों के साथ अलायंस किया है.

आखिर में बात दक्षिण भारत के छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की. यहां की राजनीति एक दौर में द्रविड़ पार्टियों और कांग्रेस के इर्द-गिर्द थी. 2021 में BJP ने 9 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 पर जीत दर्ज की. 2026 के चुनाव में पुडुचेरी में BJP सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है. ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, इसका जवाब 4 मई को मिलेगा.

इन राज्यों में 2021 में हुए चुनाव के नतीजे?

पश्चिम बंगाल: 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बंपर जीत हासिल की थी. पार्टी ने कुल 294 सीटों में 215 सीटें जीती थीं. BJP के खाते में 77 सीटें आई थीं. राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी (RSMPA) को 1 सीट मिली. एक सीट निर्दलीय के खाते में गई थी.

असम: BJP ने 60 सीटें जीती. वोट शेयर 33.2% रहा. कांग्रेस ने 29 सीटों पर विजय हासिल की. वोट शेयर 29.7% रहा. अन्य के खाते में 37 सीटें गईं. वोट शेयर 37% रहा.

तमिलनाडु: DMK को 159 सीटें मिली थीं. वोट शेयर 37.7% रहा. AIADMK के खाते में 75 सीटें आई थीं. वोट शेयर 33.3% था.

केरलम: LDF ने 99 सीट जीती थी. वोट शेयर 45 .4% था. UDF (कांग्रेस प्लस) ने 41 सीटें जीती. वोट शेयर 39.1% रहा.

पुड्डुचेरी: NDA (AINRC+BJP) ने 16 सीटें जीती. वोट शेयर 41% रहा. UDF (कांग्रेस+DMK) ने 9 सीटें जीती. वोट शेयर 33% रहा. अन्य के खाते में 5 सीटें गई थीं.

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