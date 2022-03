Assembly Elections Result 2022: उत्तर प्रदेश (UP Chunav Parinam), पंजाब (Punjab Election Result), उत्तराखंड (Uttarakhand Election Result), गोवा (Goa Vidhan Sabha Chunav Result) और मणिपुर (Manipur Election Result) में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी को नतीजों का इंतजार है. 10 मार्च को होने वाली मतगणना (Counting) के लिए चुनाव आयोग (Election Commission Of India) ने पूरी तैयारी कर ली है. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और कुछ ही घंटों में सभी राज्यों से शुरुआती रुझान आने लगेंगे. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद EVM में डाले गए वोटों की काउंटिंग होगी. बता दें कि पांच में चार राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. मालूम हो कि यूपी, पंजाब समेत पांचों राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोट डाले गए थे.Also Read - UP रिजल्ट से ठीक पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला- वाराणसी और मेरठ में नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी

यूपी में फिर खिलेगा कमल या दौड़ेगी साइकिल?

UP Chunav Result: उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान हुआ. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 202 है. चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर एग्जिट पोल्स (UP Result) में यूपी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनती दिख रही है. हालांकि यह सिर्फ अनुमान है. आज नतीजे आ जाएंगे और तय हो जाएगा कि यूपी में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में आएगी या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कोई चमत्कार करेगी? Also Read - Assembly Elections Result 2022: चुनाव आयोग की वेबसाइट और Voter Helpline App पर चेक करें नतीजे, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Zee News-Designboxed के एक्जिट पोल (UP Exit Poll Result) के मुताबिक यूपी की 403 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP+) को 223-248, समाजवादी पार्टी (SP+) को 138-157, बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) को 5-11, कांग्रेस (Congress) को 4-9 और अन्य के खाते में 3-5 सीटें आती दिख रही हैं. वहीं, वोट शेयर की बात करें तो Zee News-Designboxed के एक्जिट पोल के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी+ को 39, समाजवादी पार्टी+ को 34, बसपा को 13, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 8 फीसदी वोट जाता दिख रहा है. Also Read - Assembly Results 2022: आपका वोट EVM में है पूरी तरह सुरक्षित, जानिए कैसे होगी आपके वोटों की गिनती...

कौन बनेगा पंजाब का ‘सरदार’?

Punjab Chunav Parinam 2022: पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए सिंगल फेज में 20 फरवरी को वोट डाले गए थे. मतदान पहले 14 फरवरी को होना था, लेकिन रविदास जयंती को लेकर सभी दलों से किये गए अनुरोध पर चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव कर दिया. पंजाब में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां उसके हाथ से सत्ता फिसलता दिख रहा है. पंजाब के एग्जिट पोल (Punjab Exit Poll 2022) के नतीजों की मानें तो इस बार आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार बनती दिख रही है.

Zee-Designboxed Exit Poll के मुताबिक पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में सीएम चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस के हिस्से 26-33 सीटें आ सकती हैं. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD+) और उसके सहयोगियों को 24-32 सीटें मिल सकती हैं. एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब में एकतरफा बहुमत की ओर बढ़ रही है. यहां आप को 52-61 सीटें मिलती दिख रही हैं. पंजाब में बहुमत का आंकड़ा 59 है.

उत्तराखंड में किसके सिर सजेगा ताज?

Uttarakhand Chunav Parinam 2022: उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक ही चरण में वोट डाले गए. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 36 है. एक्जिट पोल्स की मानें तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस राज्य की सरकार फिसलती दिख रही है. Zee News-Designboxed के एक्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को राज्य में 35 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) को भी 26 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं. एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में बसपा में खाते में 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है. एग्जिट पोल के अनुसार अन्य को 1-3 सीटें मिल सकती हैं.

मणिपुर में क्या सत्ता में लौटेगी BJP?

Manipur Election Result 2022: मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए दो चरण में मतदान हुए थे. निर्वाचन आयोग (Election Commission Of India) की तरफ से राज्य में चुनाव की तारीखों में बदलाव भी किया गया था. मणिपुर (Manipur) में पहले 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग होनी थी, जिसे बाद में बदलकर 28 फरवरी और 5 मार्च किया गया. राज्य में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है और एक्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी दल यहां वापस लौटती दिख रही है.

जी न्यूज़ (Zee Exit Polls) के एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है. मणिपुर में 12 से 17 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं. वहीं, NPF को 3-5, NPP को 2-4 और अन्य के खाते 2 से 5 सीटें आती दिख रही है. राज्य में बहुमत का आंकड़ा 31 है.

गोवा में किसकी बनेगी सरकार?

Goa Election Result 2022: गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में 14 फरवरी को वोट डाले गए थे. राज्य में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार है. आज यह तय हो जाएगा कि प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) एक बार फिर सरकार बनाती है या कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का परचम लहरेगा? गोवा में बहुमत का आंकड़ा 21 है.

चुनाव के बाद हुए Exit Polls में गोवा में कांग्रेस (Goa Congress), भाजपा (BJP) पर बढ़त लेती दिख रही है. हालांकि, बीजेपी (BJP) भी मुकाबले में बहुत पीछे नहीं है. Zee News-Designboxed के एक्जिट पोल में गोवा की 40 सीटों में से कांग्रेस को 14 से 19 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, बीजेपी को 13 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, गोवा में MGP+ को 2 से 5, आम आदमी पार्टी (AAP) को 1 से 3 और अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें आती दिख रही हैं.