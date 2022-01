Assembly Polls 2022: देश में जारी कोरोना संकट के बीच यूपी, पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से चुनाव की तरीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं. इन सबके बीच न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जिन पांच राज्यों में चुनाव होंगे वहां के कोविड सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं होगी. इसले लिए कोविन ऐप में जरूरी बदलाव किये जाएंगे. सूत्रों के हवाले ने समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया, ‘केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाणपत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगाएगा. चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी.Also Read - कोरोना के हालात पर जल्द ही मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे PM मोदी, PMO ने बताया- आज की मीटिंग में किन-किन मुद्दों पर हुई बात

Health Ministry will apply necessary filters on CoWIN platform to exclude picture of prime minister from COVID-19 certificates being given to people in five poll-bound states because of model code of conduct coming into force: Official sources

