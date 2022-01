Assembly Polls 2022: यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2022) को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ा फैसला किया है. कोरोना काल में हो रहे चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगे बैन को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है. इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने 500 की जगह अधिकतम 1,000 लोगों के साथ फिजिकल जनसभाओं की अनुमति दी है. 500 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली इनडोर बैठकें हो सकती हैं. पहले यह संख्या 300 थी, जिसे बढ़ाकर 500 किया गया है. साथ ही डोर-टू-डोर अभियान के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई है.Also Read - UP Polls 2022: करहल सीट पर रोमांचक हुआ मुकाबला, अखिलेश यादव के खिलाफ BJP ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा

