Assembly Polls 2022: देश में जारी कोरोना संकट के बीच यूपी, पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग (Election Commission) की तरफ से चुनाव की तरीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई हैं. आचार संहिता के लागू होने के बाद यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने चार राज्यों में जारी कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में COVID-19 वैक्सीन प्रमाणपत्रों से पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी है.Also Read - Video: काशी के कर्मियों को पीएम का उपहार, PM Modi ने काशी विश्वनाथ धाम में काम करने वालों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भेजे

Union Health Ministry removes photo of PM Modi from COVID-19 vaccine certificates in poll-bound Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa & Manipur to comply with the Model Code of Conduct

(Attached are vaccination certificates issued in four of these states today) pic.twitter.com/t6XYbEQZI5

— ANI (@ANI) January 10, 2022