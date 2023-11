G20 में PM मोदी ने Israel-Hamas Conflict पर फिर किया साफ, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस; भाषण की 7 बड़ी बातें

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को इजराइल-हमास संघर्ष (Israel-Hamas conflict) को लेकर साफ कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं (zero tolerance for terrorism) किया जाएगा और निर्दोषों, खासकर बच्चों और महिलाओं की हत्याएं (killings of innocents, children and women, are not acceptable) स्वीकार्य नहीं हैं.

PM मोदी ने इजराइल-हमास संघर्ष के संदर्भ में वर्चुअल जी20 शिखर सम्मेलन में अपनी समापन टिप्पणी में ये टिप्पणियां कीं और कहा कि अन्य नेताओं के विचार सुनने के बाद उनका मानना है कि इस सहित कई बिंदुओं पर सहमति है. पीएम मोदी ने 7 अहम बातें कहीं हैं.

मोदी ने आज बुधवार को साफ कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं (zero tolerance for terrorism) किया जाएगा और निर्दोषों, खासकर बच्चों और महिलाओं की हत्याएं स्वीकार्य नहीं हैं. मोदी ने कहा, हमारा एक साथ आना दिखाता है कि हम सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं और उनके समाधान के लिए एक साथ खड़े हैं. हमारा मानना है कि आतंकवाद हमारे लिए अस्वीकार्य है.

पीएम मोदी पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली का आह्वान करते हुए कहा, “हम सभी आतंकवाद और हिंसा की निंदा करते हैं. जी20 नेताओं के डिजिटल शिखर सम्मेलन के अपने शुरुआती संबोधन में मोदी ने कहा कि आतंकवाद हर किसी के लिए अस्वीकार्य है और नागरिकों की मौत चाहे कहीं भी हो, निंदनीय है. पीएम मोदी ने नागरिकों की मौत, चाहे वह कहीं भी हो, निंदनीय है.

#WATCH | On release of 50 hostages held in Gaza, PM Modi during G20 Virtual Summit says,”…We welcome the news of the release of hostages. We hope all the hostages will be released soon….” pic.twitter.com/TX4i3VYEDD

