नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली पुण्यतिथि है. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने उनके समाधि स्थल ‘सदैव अटल’ जाकर श्रद्धांजलि दी. वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था. वह लंबे समय से बीमार थे. वाजपेयी 1998 से 2004 तक लगातार छह सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे. 2004 का चुनाव हारने के कुछ ही समय बाद उनकी तबियत बिगड़ गई थी. तक से वाजपेयी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए थे.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at ‘Sadaiv Atal’ – the memorial of former PM #AtalBihariVajpayee, on his first death anniversary today. pic.twitter.com/KjJtmrF4D6

