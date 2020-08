नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसीर पुण्यतिथि आज है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हे याद करते हुए श्रदांजलि अर्पित की. पीएम मोदी पूर्व पीएम को याद करते हुए ट्वीटर पर एक वीडियो भी शेयर किया. इसी के साथ उन्होंने इसमें लिखा कि अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धाजलि देश उनकी सेवा को कभी नहीं भूलेगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. Also Read - New Education Policy 2020: पीएम मोदी इस नीति पर बोले, यह भारत को आत्मनिर्भर, आधुनिक बनाने में निभाएगी अहम भूमिका

दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज अटल समाधि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़्डा सहित कई बड़े नेता और और अधिकारी शामिल होंगे. Also Read - बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 110 लाख करोड़ रुपये से अधिक होंगे निवेश, 7 हजार प्रोजेक्ट्स किए गए चिह्नित

Delhi: President Ram Nath Kovind & Prime Minister Narendra Modi pay tribute to former PM #AtalBihariVajpayee , on his death anniversary today at ‘Sadaiv Atal’ – the memorial of Atal Bihari Vajpayee. pic.twitter.com/BfqSD2aBJL

— ANI (@ANI) August 16, 2020