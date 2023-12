हिमाचल पहुंचे पर्यटकों की छुट्टियों का मजा हुआ किरकिरा, जाम से लदी Atal Tunnel, हजारों सैलानी फंसे | देखें VIDEO

Atal Tunnel Traffic Jam: क्रिसमस और नए साल के अवसर पर ज्‍यादातर लोग पहाड़ी राज्‍यों का रुख करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है और लोग आसमान से गिरते बर्फ को देखना चाहते हैं. हिमाचल और उत्‍तराखंड में इस साल भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच हैं. हालांकि, अब सैलानियों का मजा किरकिरा होता दिख रहा है.

दरअसल, हिमाचल में इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटकों का सैलाब उमड़ा हुआ है, जिसके कारण रोहतांग ला की अटल टनल में लंबा जाम लग गया. लाहौल और स्पीती जाने के मार्ग पर भी भारी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है. वाहनों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसमें हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए है.

#WATCH | Himachal Pradesh: Thousands of tourists stuck in a heavy traffic jam at Atal Tunnel, Rohtang La. pic.twitter.com/QMGWVnM9oZ

— ANI (@ANI) December 25, 2023