Atal Tunnel Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल (Atal Tunnel) का उद्घाटन किया. अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है. Atal Tunnel के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी चार से पांच घंटे की कमी आएगी.

बता दें कि अटल सुरंग (Atal Tunnel) दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है. 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी. पहले घाटी करीब छह महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी. हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब तीन हजार मीटर की ऊंचाई पर सुरंग को बनाया गया है.

