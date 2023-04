Atiq Ahmed Murder Case: यूपी के प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद राजनीति भी गर्मा गई है. विपक्ष बीजेपी और योगी सरकार को कटघड़े में खड़ा कर रहा है. समाजवादी पार्टी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के इस्तीफे की मांग की है. असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को समाचर एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हम मांग करते है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट इसमें एक जांच दल मनाए और इस मामले का स्वता: संज्ञान ले वरना यह चलता रहेगा. संविधान के मुताबिक उन सब पुलिस वालों को उनकी सर्विस से निकालना चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शनिवार रात अतीक की जो हत्या हुई है उसकी ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है. अगर उनमें संवैधानिक नैतिकता ज़िंदा है तो उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा. ओवैसी ने कहा कि आप गोली मारकर धार्मिक नारा क्यों लगा रहे हैं? इनको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो देश भक्त कहेंगे? क्या यह (भाजपा) फूल का हार पहनाएंगे? जो लोग एनकाउंटर का जश्न मना रहे थे, शर्म से ढूब मरो तुम लोग. इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए. मैं सुप्रीम कोर्ट से गुज़ारिश करता हूं वह इसका स्वत: संज्ञान ले और इस पर एक समय सीमा में जांच होनी चाहिए. इस कमेटी में उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी न हो क्योंकि उनकी मौजूदगी में यह हत्या हुई है.