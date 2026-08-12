पलक झपकते ही हवा में उछली क्रेटा, अतीक के बेटे अबान अहमद के एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने

Aban Ahmed Car Accident: अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की बीते गुरुवार (6 अगस्त 2026) को सड़क हादसे में मौत हो गई थी. अब इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में तेज रफ्तार क्रेटा डिवाइडर से टकराती दिखाई दे रही है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरी. बताया जा रहा है कि हादसे का यह वीडियो पीछे से गुजर रही एक दूसरी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ था. हादसे के 6 दिन बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
हादसे के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रेटा कार सड़क पर तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही थी. कुछ ही सेकंड बाद कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिवाइडर से जा टकराती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार का कंट्रोल पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह कई फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरती है. हादसे के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त नजर आता है. वीडियो में टक्कर के बाद सड़क पर कार गिरने का पूरा दृश्य दिखाई देता है. इस घटना से हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. राहगीर भी इस घटना से हैरान नजर आए.
अतीक के बेटे अबान के कार एक्सीडेंट का वीडियो, अबान के पीछे चल रही कार के डैश कैमरे में दिख रहा है कि कार अचानक से बाई ओर जा रही है और बिना रुके डिवाइडर से टकरा जा रही है। #aban #atiq #prayagraj #jhansi pic.twitter.com/ZwfSe7NwZx
— Pawan Kumar Sharma (@pawanks1997) August 12, 2026
कार के डिवाइडर से टकराने के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचने लगे. वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ भी दिखाई देती है. बताया जा रहा है कि अबान करीब दो मिनट तक गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा रहा. इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति संभालने की कोशिश की. घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब हादसे से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है.
हादसे का पूरा वीडियो पीछे से आ रही एक कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ था. वीडियो की शुरुआत में क्रेटा सामान्य तरीके से सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई देती है. इसके कुछ ही पल बाद कार अचानक अनियंत्रित हो जाती है और डिवाइडर से जा टकराती है. टक्कर के बाद कार हवा में उछलती है और सड़क पर गिर जाती है. डैशकैम में रिकॉर्ड हुए इस वीडियो ने हादसे की पूरी तस्वीर सामने ला दी है. हादसे के करीब छह दिन बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग वीडियो को शेयर करते हुए घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. वीडियो में टक्कर काफी तेज दिखाई देती है.
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