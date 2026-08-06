झांसी में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की कार हादसे का शिकार, चार लोग थे सवार

झांसी में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की कार दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है. शुरूआती जानकारी के मुताबिक हादसे के समय कार में चार लोग सवार थे। दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. फिलहाल हादसे में किसी के घायल होने या नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की जानकारी का इंतजार है.
माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद से मुलाकात करने आया था. जेल से लौटते समय पूंछ क्षेत्र के पास उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई. राहत एवं बचाव कार्य के बाद सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोठ ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के दौरान तीन लोगों की हालत गंभीर मिलने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.
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