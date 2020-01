नई दिल्ली: मशहूर साइकिल कंपनी एटलस के को-प्रमोटर की पत्नी नताशा कपूर का शव संदिग्ध हालात में यहां उनके आवास में पंखे से झूलता हुआ मिला है. नई दिल्ली जिले के औरंगजेब लेन स्थित कोठी में यह घटना मंगलवार दोपहर बाद की है. घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड मिला है. पुलिस के मुताबिक, चूंकि जिस कमरे में शव लटका मिला, उसका दरवाजा खुला हुआ था. इसलिए फिलहाल तफ्तीश पूरी होने से पहले किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है. आत्महत्या के साथ-साथ पुलिस अन्य तमाम संभावित बिंदुओं की भी पड़ताल कर रही है.

Delhi Police: Natasha Kapur, a 57-year-old woman was found dead at her residence at Dr. APJ Abdul Kalam Road, yesterday. A suicide note has been recovered. The body has been sent for post mortem. pic.twitter.com/NCcZOSpUIx

