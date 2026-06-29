'फडणवीस को पीएम रेस से बाहर रखने की कोशिश...' उद्धव ठाकरे ने बताया, क्या है शिवसेना के बागी सासंदों का 'असली' मिशन

Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुझे शक है कि महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन देवेंद्र' चल रहा था.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 29, 2026, 11:10 AM IST
'फडणवीस को पीएम रेस से बाहर रखने की कोशिश...' उद्धव ठाकरे ने बताया, क्या है शिवसेना के बागी सासंदों का 'असली' मिशन
उद्धव ठाकरे ने कहा है कि भाजपा में जो भी पीएम की रेस में आता है, पार्टी उसे किनारे कर देती है. (photo credit, IANS)

Uddhav Thackeray: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का कहना है कि शिवसेना (यूबीटी) में बगावत देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री की रेस से बाहर रखने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह ऑपरेशन देवेंद्र था. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि मेरे पंख नहीं है. इसलिए कोई इसे काट नहीं सकता है.

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एचटी की रिपोर्ट के मुताबकि, उद्धव ठाकरे ने उन छह यूबीटी सेना सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, जो हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हो गए थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ चल रहा था और इसका इस्तेमाल उनकी पार्टी यूबीटी के नेताओं को बाहर निकालने के लिए किया गया.

क्या समझाने की कोशिश कर रहे उद्धव?

उद्धव ठाकरे ने कहा, सांसदों को तब ले जाया गया जब कोई चुनाव नहीं हो रहा था. वे भाजपा में क्यों शामिल नहीं हुए? मुझे शक है कि यह असल में ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ है. उन्होंने आगे गृहमंत्री का नाम लेते हुए खुलकर कहा कि केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह ने शायद इसे इसलिए अंजाम दिया होगा ताकि “फडणवीस को एक निश्चित स्तर पर रखा जा सके और वे भविष्य में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें”.

फडणवीस का जवाब

उद्धव के बयान के जवाब में फडणवीस ने तंज कसा कि मैं एक इंसान हूं. मेरे पंख नहीं हैं, तो उन्हें कौन काट सकता है? मुझे महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों और अपने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है.

उद्धव का दावा: फ्लाइट में CM देवेंद्र बेबस’ दिखे

पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से नागपुर के लिए एक ही फ़्लाइट में सफ़र किया था, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था. मध्य महाराष्ट्र के हिंगोली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री “बेबस” और कम आत्मविश्वास वाले लग रहे थे. जैसे मध्य प्रदेश में BJP की जीत सिर्फ़ शिवराज सिंह चौहान की वजह से होने के बावजूद उन्हें किनारे कर दिया गया, वैसे ही फडणवीस को भी किनारे किए जाने की राह पर डाल दिया गया है. छह सेना (UBT) सांसदों को तोड़ने का ऑपरेशन ‘ऑपरेशन टाइगर’ नहीं, बल्कि ‘ऑपरेशन देवेंद्र’ है, जिसे उन्हें कमज़ोर करने के लिए चलाया गया.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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