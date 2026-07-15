सीना दबाना और सलवार उतारना, रेप की कोशिश नहीं... HC ने आरोपी को किया बरी, CJI बोले- जज को रिसर्च की जरूरत

5 साल तक चले ट्रायल के बाद 2013 में बांका कोर्ट ने हिमांशु को IPC की धारा 376/511 (रेप का प्रयास) और 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत दोषी करार दिया था.

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तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है.

2008 में पीड़िता ने दर्ज कराया था मामला

ट्रायल कोर्ट ने 2013 में आरोपी को माना दोषी

निचली अदालत ने आरोपी को सुनाई थी 3 साल की सजा

पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को कर दिया था बरी

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के रेप पर दिए गए एक फैसले पर सख्त आपत्ति जताई है. 9 जुलाई को पटना हाईकोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को रिहा करते हुए कहा था कि बंद कमरे में जबरदस्ती महिला की सीना दबाना, सलवार उतारने की कोशिश करना रेप की कोशिश नहीं है. यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने बांका के स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को 14 जुलाई को सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया. इस फैसले पर चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने हैरानी जताई. CJI ने इस दौरान कहा कि फैसला सुनाने वाले जज को रिसर्च करने की जरूरत है. उन्हें गाइडलाइन जान लेनी चाहिए.

लीगल वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की बेंच के सामने में एडवोकेट गुप्ता ने पटना हाईकोर्ट का फैसला उठाया. इसपर CJI सूर्यकांत ने कहा, “जजों को संवेदनशील होना चाहिए. उन्हें फैसला सुनाने से पहले रिसर्च करना चाहिए. कानूनी पड़ताल के बिना फैसले दिए जा रहे हैं. हम पटना हाईकोर्ट के फैसले की विस्तार से समीक्षा करके डिटेल आदेश जारी करेंगे.”

क्या है पूरा मामला?

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 20 जनवरी 2008 को बांका जिले के अमरपुर में छाया स्टूडियो के मालिक के खिलाफ रेप की कोशिश की FIR हुई. युवती ने आरोप लगाया था कि वह 19 जनवरी 2008 की शाम अमरपुर के छाया स्टूडियो में पापा के साथ फोटो खिंचवाने गई थी. आरोप है कि स्टूडियो मालिक हिमांशु उर्फ मिथिया पाठक फोटो खींचने के बहाने अंदर ले गया और पापा को कंप्यूटर मॉनिटर पर तस्वीर देखने के लिए बाहर इंतजार करने को कहा.

FIR के मुताबिक, आरोपी ने अंदर जाते ही स्टूडियो का दरवाजा बंद कर लिया. उसने युवती का सलवार उतारने की कोशिश की. अश्लील हरकत भी की. पीड़िता के शोर मचाने पर उसके पिता पहुंचे और आरोपी मौके से भाग गया. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को रेप की कोशिश का दोषी माना था. मामला निचली अदालत से हाईकोर्ट पहुंचा था.

ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सुनाई थी सजा

5 साल तक चले ट्रायल के बाद 2013 में बांका कोर्ट ने हिमांशु को IPC की धारा 376/511 (रेप का प्रयास) और 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत दोषी करार दिया था. उसे 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. लोअर कोर्ट के फैसले को हिमांशु ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

9 जुलाई को अपने फैसले में पटना हाईकोर्ट ने कहा, “ऐसा कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने बलात्कार करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया था, तो इसे रेप की कोशिश (IPC की धारा 376/511) नहीं माना जा सकता.” कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में आरोपी पर महिला की लज्जा भंग (Section 354 IPC) का अपराध बनता है. इसी आधार पर हाई र्ट ने ट्रायल कोर्ट की ‘रेप की कोशिश’ की सजा को रद्द कर दिया.

पहले भी सामने आ चुका ऐसा विवाद

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा था कि सिर्फ लड़की के कपड़े खींचना, प्राइवेट पार्ट पकड़ना ‘रेप की कोशिश’ नहीं है. उस फैसले पर देशभर में विवाद हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर उस आदेश को रद्द कर दिया था. शीर्ष अदालत ने यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जजों के लिए संवेदनशीलता संबंधी दिशा-निर्देश तैयार कराने का आदेश दिया था.

पटना हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण एक समान और संवेदनशील होना चाहिए.