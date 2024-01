बिहार के औरंगाबाद में कार पार्क करने को लेकर हाथापाई चली गोली, चार लोगों की मौत

बिहार के औरंगाबाद में पार्किंग विवाद में चार लोगों की मौत हो गई. इस पर औरंगाबाद के सीडीपीओ ने जानकारी दी. उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि एक दुकान के बाहर कार पार्क करने के कारण ड्राइवर और दुकान के मालिक के बीच हाथापाई हुई. कार के अंदर बैठे एक व्यक्ति ने अपनी पिस्तौल निकाली और दुकानदार पर गोली चला दी. गोली का निशाना चूक गया और दुकानदार के बगल में बैठे 65 वर्षीय रामचरण चौहान को लगी. उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया. इस दौरान गुस्साई भीड़ ने कार में बैठे लोगों की पिटाई की जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

#WATCH | Aurangabad, Bihar: On four people dying due to a parking dispute, CDPO Aurangabad, Enul Haq says, “… Parking a car outside a shop led to a scuffle between the driver and the shop owner. One person sitting inside the car took out his pistol and fired at the shopkeeper.… pic.twitter.com/WpchHcRyfT

— ANI (@ANI) January 15, 2024